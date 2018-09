Ensenyament vol impartir l'assignatura de cultures religioses

Explicar l'origen, la història i els fonaments de totes les religions que es practiquen al país. Aquest és un dels canvis que vol impulsar la conselleria d'ensenyament, que aposta per implantar l'assignatura de cultures religioses. "No volem ensenyar la religió catòlica, ni la musulmana, ni la budista, sinó totes les creences", ha assegurat el conseller Josep Bargalló, que ha reconegut que la seva intenció "topa" amb un acord entre l'estat espanyol i l'Església catòlica que obliga els centres educatius a impartir només l'assignatura de religió catòlica.

"L'acord no permet ensenyar altres religions, però és cert que alguns centres concertats ja ho apliquen, i nosaltres creiem que aquest és el camí cap on hem d'anar", ha indicat Bargalló, que creu que conèixer la diversitat religiosa del país és "indispensable perquè els alumnes puguin entendre la història de l'art, de la literatura i de la història de les cultures". I ha descartat que una solució sigui fer diverses assignatures i que cadascuna expliqui una religió diferent.

Pel que fa a l'aprenentatge de les llengües d'origen, el conseller ha recordat que ja hi ha centres que ofereixen classes de xinès i àrab com a activitat extraescolar, i que està previst ampliar-ho a més escoles "sempre que hi hagi col·lectius prou nombrosos per oferir les classes".

Educació en xarxa

El conseller d'Ensenyament ha fet aquestes declaracions després d'una trobada amb la comunitat educativa de Ripoll, que l'any passat va haver d'afrontar un curs molt dur com a conseqüència dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Els seus autors havien estudiat en els centres del poble i molts dels seus familiars continuen assistint a les classes. El departament ha engegat al municipi el pla educatiu d'entorn, que consisteix a oferir una educació "més completa, de 360 graus, que englobi dins i fora de l'aula, i al llarg de tota la vida", segons ha detallat Bargalló.

De fet, l'objectiu del pla és que tots els centres i entitats relacionats amb l'educació i la formació treballin "en xarxa": "des de la llar d'infants fins als centres de formació professional, passant per projectes educatius impulsats per entitats". I ha posat un exemple relacionat amb els treballs de recerca que han de realitzar els alumnes de 2n de Batxillerat: "Hem de promoure que els treballs de recerca siguin sobre el territori, i que hi col·laborin l'entitat o els experts que tinguin a veure amb el treball, i que, alhora, aquesta recerca sigui profitosa pel propi territori".