Envien a judici les quatre monitores i el director de la piscina de Ripoll per la mort de la nena de 4 anys

La jutge del jutjat d'instrucció 1 de Ripoll envia a judici les quatre monitores-socorristes i el director de la piscina per la mort d'una nena de 4 anys durant un curset de natació. La interlocutòria que posa punt final a la instrucció veu indicis d'homicidi per imprudència greu perquè aquell dia no hi havia "personal fent funcions de socorrista ni a la piscina petita ni a la gran". De fet, destaca que "cap" dels monitors ni professors es van adonar que la petita no era amb la resta del grup fins que van veure el seu barnús i les seves xancletes en un banc. Però va ser massa tard, perquè la nena surava sense vida a la piscina.

Els fets van tenir lloc el 19 de maig del 2017, quan els alumnes de P4 de l'Escola Pirineu de Campdevànol (Ripollès) van anar a fer un curset de natació a la piscina, entre les 10.50 h i les 11.40 h. Aquell matí, segons el jutjat, hi havia quatre monitores de de la piscina municipal de Ripoll, que es van repartir els 27 nens del grup. Als menors també els acompanyaven quatre professores del CEIP Pirineu, que, "com que els nens eren petits, també eren a l'interior de la piscina mentre es feia el curs".

"Cap" se'n va adonar

"Cap de les monitores ni professores va advertir l'absència de la menor fins que la resta dels nens ja es dirigien als vestuaris", indica la interlocutòria. A més, també subratlla que el director de la piscina va cometre una "negligència greu".

D'entrada, perquè, com recull l'informe dels Mossos, la part profunda de la piscina petita tenia "una visibilitat deficient". A més, el jutjat recorda que aquell dia, durant el curset que feien els nens de P4, "no hi havia personal fent les funcions de socorrista", cosa que és obligatòria en aquest tipus d'instal·lacions.

El jutjat considera que, com que els alumnes eren nens de P4 que "s'iniciaven a la natació", s'hauria d'haver "reforçat" la presència de socorristes i puntualitza que la situació que es va viure aquell dia, en què faltava una de les monitores, "no va imprevisible", ja que com a mínim se sabia des del dia abans.

Homicidi per imprudència greu

La jutge tanca la instrucció i envia a judici les quatre monitores-socorristes i el director de la piscina. Considera que hi ha indicis per concloure que podrien ser autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu. Tot i això, ara està en mans de la fiscalia i de les acusacions particulars decidir si acaben acusant els investigats. Les parts, incloses les defenses, disposen d'un termini de deu dies per formular els seus escrits.

A la interlocutòria, el jutjat de Ripoll en fa responsables civils tant l'Ajuntament de Ripoll com el departament d'Ensenyament. Això vol dir que podrien haver d'assumir el pagament d'indemnitzacions en cas de condemna.