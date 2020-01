Equilibristes sobre la carpa

Del 13 al 18 de febrer, el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or torna a la Devesa de Girona. Els treballs d’aixecament de la carpa són espectaculars i molts gironins que passegen pel parc urbà queden bocabadats per la destresa dels tècnics que es passegen sobre la lona. Potser es tracta dels mateixos que en uns dies faran equilibris sobre el filferro. En les vuit primeres edicions, el festival, que va començar a Figueres i se celebra per tercer any a Girona, suma més de 215.000 espectadors. Es va crear a imatge de festivals com els de Wuqiao (Xina), Budapest, Montecarlo o París. Va néixer amb la pretensió de presentar en cada edició les 24 millors atraccions mai vistes en els circs europeus. Més de 80 artistes de 14 països competiran davant d’un jurat internacional format per 15 importants directors i experts en circ vinguts de tot el món.