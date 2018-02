Del petit poble de Palol de Revardit, al Pla de l’Estany, he dibuixat aquesta vista de l’església de Sant Miquel, de principis del s. XII i situada dins del recinte del castell. Durant anys he hagut de renunciar a una de les meves aficions: dibuixar. Ara per fi tinc temps i una companyia immillorable, els sketchers. Dibuixar amb ells és per a mi un premi.

Dibuix i text: Marta Fernández Martin (Urban Sketchers Girona)