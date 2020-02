L’Espai Ter acull un concert d’El Cor Canta sobre dos poetes

L’Espai Ter de Torroella de Montgrí acollirà el pròxim 15 de febrer un dels espectacles, basats en l’obra de Joan Salvat Papasseit i Joan Maragall, que la formació El Cor Canta, amb 170 cantants, oferirà en quatre ciutats catalanes. L’espectacle, en què El Cor Canta estarà acompanyat per l’Orquestra de Cambra de Terrassa 48, inclou també una obra del pianista i compositor Albert Guinovart, Gloria.

A més de poder-se veure a Torroella de Montgrí, l’espectacle també es podrà disfrutar al Centre Cultural de Terrassa, a l’Auditori de Barcelona i al Teatre Kursaal de Manresa.

Les obres que s’inclouen en aquesta minigira són Camí del sol, de Gerard López Boada, basada en poemes de Joan Salvat Papasseit, i Visions i cants, d’Àngel Pérez Ortega, basada en textos de Joan Maragall. Les dues obres van ser premiades en el I Concurs Internacional de Composició per a Cor i Orquestra que convoca El Cor Canta.

Creada el juliol del 2018, l’associació coral El Cor Canta la formen cantants amateurs procedents del projecte Canta amb l’OBC. L’associació té com a objectiu consolidar-se com una coral estable i situar-se com un dels cors referents del panorama musical català.

Sobre l’obra Visions i cants, Àngel Pérez Ortega explica que és “com una reflexió sobre els nostres temps i els que ja han passat, sobre la identitat, la lluita per un món i uns ideals millors, i la necessitat d’optimisme enmig de la foscor, tot a través de diversos poemes de Joan Maragall”. Per la seva banda, Gerard López Boada proposa a Camí del sol una obra “meitat vital i divertida, meitat romàntica i melangiosa” que intenta emular la poesia “apassionada i autèntica” de Papasseit.