L’Espai Thyssen ofereix una visita-joc als més menuts

A la mostra Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff, a Sant Feliu de Guíxols,les visites guiades familiars tenen com a al·licient un joc de pistes que omple el recorregut d’estímuls per a la mainada. La idea és gaudir de l’exposició i descobrir-la a través dels 5 sentits. Anna Abadia, dinamitzadora del grup, proposa diversos objectes (fotografies, espècies, plomes, còdols de riu...) perquè els visitants més joves “mirin, olorin, toquin, sentin... el que els artistes han traslladat a la tela”.

En acabar el recorregut, a l’Espai Kids es fa un taller amb figures de colibrí, basat en el quadre icona de l’exposició. L’ocell tropical, el colibrí, és un dels protagonistes de l’obra de Martin Johnson Heade, Orquídia i colibrí prop d’una cascada, que l’artista nord-americà va pintar durant una estada al Brasil.

El joc de la visita a l’Espai Kids és possible perquè en els quadres de l’exposició Natura en evolució hi ha un munt de personatges que formen part dels paisatges que els artistes han pintat durant el transcurs de quatre segles. Hi ha pagesos, pescadors, comerciants, viatgers... Alguns vivien a Europa o en llocs molt llunyans com Amèrica o l’oceà Índic, mentre que d’altres vivien a Barcelona o fins i tot a Sant Feliu de Guíxols mateix.

Exploradors

L’activitat posa a prova la capacitat d’observació dels joves visitants. Amb un quadern d’explorador a la mà han d’observar primer, i identificar després, a quines obres pertanyen els fragments proposats. A la sortida trobaran les solucions a l’Espai Kids i podran fer els seus propis dibuixos, i triar entre emportar-se’ls a casa o deixar-los en exposició. L’Espai Kids és gratuït amb l’entrada. Com cada any, l’entrada de l’exposició també permet visitar el monestir i les torres.