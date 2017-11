Estelades a l’asfalt

A Bàscara, la població que després de 80 dies de tallar consecutivament la N-II va aconseguir que els camions de gran tonatge deixessin de circular-hi, des de fa unes setmanes hi ha un pols a l’asfalt per una estrella que, combinada amb les ratlles del pas de vianants, sembla una estelada. Primer uns desconeguts la posen, després els equips de manteniment de carreteres de l’Estat la tapen amb quitrà. I així contínuament des que l’actual conflicte polític ha anat pujant d’intensitat. Tant per als uns com per als altres és com el mite de Sísif: les respectives fites no s’acaben mai d’assolir.