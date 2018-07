Exclusiu per a persones

Uns cartells que prohibeixen totalment l’accés als gossos a alguns parcs i places públiques causen rebombori a Girona, sobretot entre els propietaris de gossos, que en molts casos dubten de si es tracta d’una broma. La majoria de cartells han estat arrencats i d’altres tenen inscripcions amb retolador advertint que són falsos. Però l’Ajuntament assegura que “la decisió s’ha pres per motius de seguretat ciutadana i per evitar riscos de salut pública” i que, de moment, s’han imprès en paper i enganxat amb cel·lo sobre els senyals fixos “a l’espera de tenir els cartells permanents”. El vicealcalde i regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient, Eduard Berloso, assegura que es fa per combatre “l’incivisme” d’alguns propietaris i garantir “el dret” que tenen els gironins als quals no els agraden les mascotes de poder “tenir un espai per estar tranquils”.