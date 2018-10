Exposició i llibre sobre el fotògraf Pep Iglésias

Vuit mesos després de la mort del fotoperiodista gironí Pep Iglésias, el centre de la imatge INSPAI presenta públicament i per primera vegada les fotografies més representatives del seu fons, i ho fa a través de dos projectes: una exposició retrospectiva de l’obra d’Iglésias i dedicant al fotògraf el IX volum de la col·lecció Quaderns de Fotografia.

L’exposició es va inaugurar dimarts a la Casa de Cultura de Girona, l’emplaçament que havia escollit per acollir la mostra el mateix Pep Iglésias, en el moment de començar-la a organitzar. D’ell és també el títol de l’exposició, Anacronismes, 1978-2009. Amb aquesta mostra es pretén donar a conèixer la figura de Pep Iglésias, tant de la seva faceta com a fotoperiodista com la personal, la de ciutadà gironí fortament vinculat a la seva ciutat. Són un total de 124 fotografies de diferents formats, en blanc i negre i en color, que constitueixen un referent imprescindible per al fotoperiodisme de premsa local i de la fotografia freelance. L’exposició es podrà visitar fins al 17 de novembre i posteriorment iniciarà un periple per diverses sales de municipis de les comarques gironines. Durant la mostra de Girona es faran activitats, com ara la titulada Emociona’t amb Pep Iglésias, que convida els visitants a representar les emocions que transmeten diversos autoretrats del fotògraf.

El mateix títol de l’exposició s’ha utilitzat per encapçalar el nou volum de la col·lecció Quaderns de Fotografia, que edita INSPAI amb l’objectiu de donar a conèixer l’obra dels fotògrafs que han fet donació dels seus fons fotogràfics a la Diputació. El llibre conté textos que defineixen la figura de Pep Iglésias, escrits pels periodistes Eudald Camps, Imma Merino i Eva Vàzquez, entre d’altres.

El fotògraf va publicar en mitjans com la Revista de Girona, El Punt Avui, El País, La Vanguardia, Sport i Sunday Times. L’any 2017 Pep Iglésias va donar més de cent quaranta mil fotografies al centre d’imatges INSPAI.