Familiaria obre les ruïnes d’Empúries als més menuts

Un dia per gaudir en família de la cultura i la història al jaciment arqueològic d’Empúries. Així es defineix el Familiaria, una proposta lúdica i educativa que viurà la tercera edició aquest dissabte, 21 de juliol. Durant tot el dia, de 10 a 20 hores, s’oferiran un seguit de tallers de recreació històrica per a diferents edats. Els nens i nenes, per exemple, podran fer tallers relacionats amb l’antiguitat: arqueologia, gastronomia romana, joies i amulets romans, cistells ibers i ceràmica.

També es faran visites guiades teatralitzades durant tot el dia, contacontes, tallers de pintar cares que permetran als nens caracteritzar-se com a déus de l’Olimp, carros de cavalls, tallers de bombolles de sabó o d’anxoves de l’Escala, i un concert participatiu del saxofonista Llibert Fortuny, entre d’altres.

Al llarg del dia s’oferiran a les famílies diferents horaris de visites especials guiades, com per exemple la visita en 3D al fòrum romà. Al final del dia (19 h) es podrà veure un espectacle eqüestre de la companyia Drakonia.

Visita sense presses

Un dels avantatges del Familiaria és que permet gaudir en calma del jaciment i els jardins, ja que s’hi pot dinar gràcies als food trucks i servei de bar especial per a l’ocasió, i fins i tot s’hi pot fer un picnic. Durant el Familiaria es pot sortir i entrar tantes vegades com es vulgui del jaciment arqueològic, per exemple per anar a la platja.

L’organització del jaciment va crear l’esdeveniment per atraure les famílies (majoritàriament catalanes) que volen visitar les ruïnes d’Empúries de manera diferent i atractiva també per als nens i nenes. Les entrades anticipades es poden adquirir fins al dia abans i donen accés a tots els tallers, les activitats, el concert i l’espectacle.

L’activitat està organitzada pel Museu d’Empúries i la productora Pistatxo Produccions, que també és qui organitza el festival de música en família Festivalot, a Girona.