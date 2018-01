Sant Feliu de Guíxols rep el llegat documental de Manuel Maria Bosch

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha rebut aquest dissabte el llegat documental de Manuel Maria Bosch, de mans dels seus 'hereus de confiança'. Bosch passava llargues estades a la localitat i va arribar a acumular un fons documental important a més d'obres d'art i escultures de ferro. Ara tot plegat passarà a mans del consistori baix-empordanès.

El llegat que deixa permetrà entendre com vivia la societat burgesa de Sant Feliu de Guíxols a principis del segle XX. Es tracta de documentació de les famílies, Casas i Batet, amb documents notarials, partitures, correspondència i, sobretot, fotografies. Aquestes imatges, realitzades majoritàriament durant la dècada de 1920 per Antoni Casas Maury, reprodueixen escenes privades i de lleure i esdevenen un testimoni per a conèixer la vida de les famílies burgeses de Sant Feliu en l'època de major esplendor social i econòmic de la ciutat.