Festival de les Aus als Aiguamolls

FINS DIUMENGE, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà organitza el 25è Festival de les Aus amb l’objectiu d’acostar l’univers dels ocells i la natura a la ciutadania. Per això s’han organitzat més d’una vintena d’activitats gratuïtes per a tots els públics, entre les quals hi ha visites guiades, exposicions, contacontes, música, una mostra de com es fa un anellament científic i, fins i tot, els visitants podran participar en els alliberaments d’aus protegides que han arribat ferides als Centres de Recuperació Fauna de la Generalitat i que es tornen al seu medi natural una vegada recuperades. Com a novetat, es repartirà entre tots els assistents un tríptic-guia dels 108 ocells més comuns i significatius que es poden veure als tres parcs naturals del litoral empordanès.