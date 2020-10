El Festival Càntut prepara nova edició amb aforaments limitats

El festival de cançons de tradició oral Càntut de Cassà de la Selva va anunciar ahir que mantindrà l’edició d’aquest any, tot i que adaptarà el format dels concerts i dels espais a les mesures de seguretat establertes per fer front a la pandèmia de covid. El festival se celebrarà del 20 al 27 de novembre, amb un cartell que es donarà a conèixer a finals d’octubre.

Nou disc

A més del festival, el projecte Càntut presenta Vega, de Paula Grande i Anna Ferrer, que és el segon volum de la col·lecció de productes discogràfics amb repertori de tradició oral de les comarques gironines iniciada el 2016. El disc, que veurà la llum el 13 de novembre, ressegueix el rol de les dones en els últims anys a través de les cançons. El primer disc de la col·lecció, titulat Càntut, de Belda i Sanjosex, aplegava dotze cançons que els dos músics van interpretar en una cinquantena de concerts arreu dels Països Catalans.

El Festival Càntut va néixer el 2016 amb l’objectiu de recuperar les cançons de tradició oral i apostar per “una forma d’entendre la música més propera, allunyada dels grans escenaris”. Malgrat que és un festival amb poca trajectòria, s’ha consolidat com un referent de la música de tradició oral als Països Catalans. El festival inclou espectacles per a tots els públics. En les últimes edicions hi han actuat Roger Mas, Maria Arnal i Marcel Bagés, Miquel Gil, Roba Estesa & Germà Negre o Joan Garriga & Carles Belda.