El Festival Còmic de Figueres reivindica els beneficis del riure

Amb el propòsit de reivindicar el riure “com una via d’alliberament necessària”, el Festival Còmic de Figueres omplirà la ciutat, entre el 17 i el 21 d’abril, de nombrosos espectacles que tenen el bon humor, la comèdia i l’alegria com a leitmotiv. El programa inclou disciplines tan variades com el cinema, els concursos, les sessions de risoteràpia, el ioga del riure, els cursets de formació o les xerrades, entre altres activitats, que es faran en diversos espais de la ciutat.

Guillem Albà i La Marabunta seran els protagonistes de la gala inaugural, el dijous dia 18 al Teatre El Jardí, on oferiran un xou en què també participaran altres artistes que actuaran a la ciutat durant el Festival Còmic. L’esdeveniment permetrà veure per primera vegada a l’estat espanyol els exitosos neozelandesos Trygve Wakenshaw & Barnie Duncan, que oferiran l’espectacle Mad office. Un altre dels plats forts del festival són els kenians The Black Blues Brothers, amb un xou que inclou acrobàcies espectaculars, circ contemporani i comèdia musical. Entre els artistes internacionals també destaca l’australià Guru Dudu i els seus Silent disco walking tours o l’argentina Valeria Guglietti i el seu espectacle infantil d’ombres amb les mans 10 años de sombras.

La faceta humorística de Dalí

Pel que fa als artistes catalans, destaca Jair Domínguez, que pronunciarà la conferència Dalí còmic, dedicada a la faceta humorística del pintor empordanès. Bruno Oro presentarà el seu nou llibre, Tu busques amor i jo cobertura, i Pep Vila oferirà diverses sessions del seu Curs d’imbecil·litat. El Mag Lari, amb l’espectacle 25 il·lusions, clourà el festival.