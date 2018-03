El Festival Còmic inaugura l’onzena edició a ritme de bon humor suís

El Festival Còmic de Figueres va inaugurar ahir la seva onzena edició amb l’actuació dels suïssos Starbugs Comedy, que van estrenar a Catalunya l’espectacle Crash Boom Bang, i la presentació del llibre 'Pepe i jo', de Joan Lluís Bozzo, amic íntim de l’humorista Pepe Rubianes, a la biblioteca Carles Fages de Climent.



Acrobàcies humorístiques sense necessitat de paraules

Starbugs Comedy va omplir la sala La Cate de riures i aplaudiments en la primera jornada del Festival Còmic 2018, que va donar el tret de sortida a cinc dies carregats de bon humor a Figueres. Els suïssos Fabian Berger, Martin Burtscher i Wassilis Reigel, membres de la companyia, han trepitjat per primera vegada els escenaris del nostre país per presentar el seu primer gran espectacle Crash Boom Bang, un show explosiu, enèrgic i actual que sense pràcticament utilitzar paraules aconsegueix posar en marxa tots els músculs riallers del públic. L’espectacle combina les acrobàcies i la dansa urbana amb el teatre gestual que perfectament combinats amb temes musicals coneguts arreu del món fan que esdevingui un totum revolutum capaç de fer riure a tothom. Una escombra, un micròfon o una palanca són suficients per aconseguir que aquests artistes internacionals creïn els gags més enginyosos i divertits. Actualment, la companyia acaba d’estrenar el seu nou espectacle Jump, en gira per Suïssa, però segueix representant el seu primer “clàssic” arreu del món.

"Actuar per primera vegada al vostre país suposa una gran satisfacció per a nosaltres", van comentar els actors de Berna, que avui repeteixen actuació a les 21h a la sala La Cate. Al principi es van mostrar sorpresos de rebre la invitació d’actuar a Catalunya, conscients de la situació política, però ells tenen molt clar la importància de seguir repartint humor allà on vagin, com a eina de cohesió social i universal.