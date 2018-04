El Festival Ítaca s’estén a deu municipis de l’Empordà

La sisena edició del Festival Ítaca de l’Empordà creix aquest any amb la programació d’una trentena de propostes musicals que es repartiran per una desena de municipis entre el 17 de maig i el 8 de juliol. Entre els noms confirmats hi ha Roger Mas, que estrenarà l’escenari de la ciutat ibèrica d’Ullastret (Baix Empordà), o Albert Pla, que tancarà el festival a la platja de Calella de Palafrugell. També hi actuaran els grups Txarango o Blaumut, entre d’altres. A més, el festival recuperarà antics espais com ara la plaça del Castell de la Bisbal d’Empordà i propostes com la batalla de galls.

Pujada al Montgrí, de groc

Una de les activitats més concorregudes del festival, la pujada al castell del Montgrí, aquest any es tenyirà de groc per reivindicar l’alliberament dels presos polítics i la tornada dels exiliats. Després del descens de l’IVA cultural, l’Ítaca deixarà de vendre pomes per esquivar aquest impost, un dels trets més distintius de la proposta cultural. “Ens agradaria que fos encara més baix, com en altres països europeus, però de moment deixarem de vendre fruita”, indica el director del festival, Fran Arnau.

L’estrena del festival es farà a Girona amb una xerrada de l’escriptor Suso de Toro. L’epicentre del festival serà el cap de setmana de sant Joan a l’Estartit amb dues nits de concerts, que aquest any seran a la platja Gran perquè hi càpiga més públic, vist el bon ritme de venda d’entrades per als concerts de Txarango, Doctor Krápula i Valtonyc, entre d’altres.

Un dels espais que s’incorporen aquest any és la ciutat ibèrica d’Ullastret, on el 7 de juliol actuarà Roger Mas . La nit de jazz es traslladarà al seu lloc original, la plaça Catalunya de la Pera, on el 30 de juny actuarà la Barcelona Jazz Orquestra.

Tota la programació es pot consultar a www.itacacultura.cat.