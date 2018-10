Festival de Jazz de Palafrugell

DE L’11 AL 14 D’OCTUBRE, Palafrugell s’omplirà de jazz amb motiu del 24è Festival de Jazz. Enguany l’actuació més destacada serà la de la cantant nord-americana Robin Mckelle (foto), dissabte. Un altre dels atractius és l’espectacle Jazz & Rouge, que aquest any combina l’actuació d’Anna Sáez i les tapes del restaurant L’Arc by Toni Sáez, amb vins de la DO Empordà. Entre els concerts gratuïts, dissabte hi haurà el de Laura Simó & L’Energia Big Band i els Combos de l’Escola de Música de Palafrugell, i el de King Pug amb Dave Wilkinson i Caspar St. Charles. Diumenge, cercavila pels carrers del centre a càrrec de la Xaranga de l’Escola de Música de Palafrugell i actuació de Janine Johnson, una de les veus més poderoses i versàtils de l’escena britànica actual.