La 28a edició del Festival Terra de Trobadors es dedica al comte Ponç Hug IV i a Carles Fages de Climent

Presentada a la sala auditori del Museu d’Història de Catalunya (MHC) la cartellera de la pròxima edició del XXVIII Festival Terra de Trobadors que se celebrarà a Castelló d’Empúries durant els dies 7, 8 i 9 de setembre del 2018.

A la presentació s’ha comptat amb la presència de l’Alcalde de Castelló Empúries, Salvi Güell; la regidora de Cultura, Margarita Gelabert; el director artístic del festival, Isaac Morera; el coordinador del Cicle de Conferències Miquel Pujol Canelles, responsable del Centre d’Estudis Trobadorescos i comissari de l’Any Fages de Climent d’Empúries, Jordi Canet; i el filòleg i llatinista Antoni Cobos, ponent del cicle.

L’alcalde de Castelló, Salvi Güell, després d’agrair la col·laboració al Museu d’Història de Catalunya ha explicat que “Terra de Trobadors arriba aquest any a la seva vint-i-vuitena edició convertit en el festival medieval de referència a Catalunya. En l'última edició va atraure 42.000 persones de tot el país, i aquest 2018, amb la intenció de superar aquesta xifra, s'han programat més de 200 activitats destinades a tot tipus de públics, des dels espectacles a peu de carrer adreçats a un públic familiar, ja siguin els tornejos, concerts, obres de teatre o xous de foc i malabars, alguns dels quals a càrrec de les millors companyies de tot Europa que han escollit Castelló d’Empúries per presentar les seves noves produccions, fins als espectacles amb un vessant més culte, com el Cicle de Conferencies Miquel Pujol i els concerts del cicle de música medieval So de Lonh. Sense oblidar la vintena d’entitats del poble que es mobilitzen, tant per dur a terme alguns dels espectacles com per donar servei al festival, i que són el veritable pal de paller de l'esdeveniment”.

La regidora de Cultura, Margarita Gelabert, ha explicat que “com és habitual, Terra de Trobadors explorarà una època concreta, que aquest any serà la del comte Ponç Hug IV d’Empúries, l’anomenat 'comte trobador' que entre el 1277 i el 1313 va destacar per iniciar (el 1279) la construcció del Pont Nou de la vila i lluitar contra la invasió francesa del 1285, durant la qual va salvar personalment el rei Pere II el Gran, i de la qual es podrà veure una recreació a la platja de Castelló el dia 1 de setembre, a mode de tastet del festival. A més a més, aquesta edició formarà part de l’anomenat Any Carles Fages de Climent 2018 que se celebra arreu del país, ja que l’escriptor està considerat “l'últim trobador”, i es duran a terme diferents actes com la conferència 'Plurimum salis et fellis' del filòleg (UAB) Antoni Cobos, un espectacle que combina música clàssica i dansa contemporània de Lotus Desperatus, la lectura dramatitzada per part de la companyia Tequatre de l’obra 'El Bruel' (1928) i les exposicions “Carles Fages de Climent. L’arcàdia empordanesa” al Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries i “Els articles de Fages de Climent” a la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués.

En el seu afany habitual de recobrament d’espais històrics del municipi, Terra de Trobadors aquest any recuperarà l’animació històrica del Bordell, en la seva ubicació original i situat al carrer Almogàvers cantonada carrer de la Verge; i permetrà l’accés inèdit fins ara (ja que és de propietat privada) a la sinagoga medieval.



Pel que fa als noms propis, tal com ha explicat Isaac Morera, director artístic del festival, destaca “el gran concert que oferirà la formació alemanya Corvus Corax, considerada la més potent i icònica de les bandes de música neomedieval del món; les sempre espectaculars i multitudinàries lluites d’Alma Cubrae; el misteriós espectacle nocturn de foc d’Excalibur; els combats de Despertaferro; els Arquers del Comtat, Acers Trempats, Mittentis Sagittam i el Club d’Arc Sant Celoni; les actuacions de formacions musicals medievals com els Trakalets de Terres de l’Ebre, els habituals Els Berros de la Cort, Sübitus i L’Os Pedrer, els francesos Les Monts Rieurs, i les gaites gallegues d’ Acibreira; als quals cal afegir la sorprenent cercavila medieval d’Els joglars de la Bota amb el muntatge 'L’Arbre màgic', i la presència de companyies teatrals com El Sidral amb 'Els bufons del comte', Teatre de Carrer amb 'La Forca', Traüt amb 'Katapulten', o les titelles de Tres Quarts de Quinze. Altres protagonistes seran els personatges medievals itinerants de l’escola Acting, el trobador Cesc, la dansa de l’Esbart de Castelló i el col·lectiu El Paller Inkiet; els malabars d’Improvistos; i Sarruga Produccions, que amb els seus dracs de Kremah seran els encarregats de fer el gran espectacle final del Terra de Trobadors. A més a més, aquest any cal destacar la presència de reconeguts directors teatrals com Lluís Graells i Martí Torras dirigint alguns dels espectacles o accions que duen a terme les entitats de la vila com la Colla Gegantera, els Vailets de l’Empordà, el Grup Cavallista, la Cort Castelló i la Coral Castellonina, entre d’altres”.

Pel que fa al Cicle de Conferencies Miquel Pujol Canelles, tal com ha explicat Jordi Canet, coordinador del festival, responsable del Centre d’Estudis Trobadorescos i comissari de l’Any Fages de Climent 2018, “aquest any oferim tres ponències novament amb crèdits de lliure elecció per als estudiants universitaris: la primera el dia 6, com a avançament del festival, amb Ponç Hug IV d’Empúries i Ramon Muntaner a càrrec del doctor en filologia catalana Xavier Renedo a la capella de Santa Clara, on també es farà una lectura dramatitzada d’'El Bruel' de Carles Fages de Climent a càrrec de la companyia Tequatre. I dues ponències més a la sala Gòtica: 'Els darrers Empúries i l’arribada del Gòtic al nord-est català' (1261-1322), a càrrec del doctor en història medieval (UB) Josep Maria Gironella; i 'Plurimum salis et fellis: l’humor en els epigrames' de Marcial i de Carles Fages de Climent, a càrrec del filòleg i llatinista Antoni Cobos”.



Antoni Cobos ha pres el relleu per explicar que en la seva xerrada “s’analitzarà la relació de Fages amb el pare de l'epigrama llatí, Marc Valeri Marcia, a través de l'estil, el llenguatge i els temes que toquen un i altre” i es descobrirà com l’escriptor català “sap convertir una llegenda medieval empordanesa en un producte nou i engrescador per a un lector del segle XXI”. Aquest és un cicle organitzat pel Centre d’Estudis Trobarescos de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC), Secció Francesc Eiximenis, de la Universitat de Girona.

I pel que fa al cicle de música culta medieval So de Lonh programarà dues actuacions; la de la formació Mos Azimans amb el recital 'En un Miralh. Chansos de Bernart de Ventadorn' a la basílica i la de 'Locus Desperatus' amb Loida’n amor. 'Mort vine tost e feneix m’aspre ventura!', un espectacle de música medieval i dansa contemporània, amb textos de Carles Fages de Climent a la Capella de Santa Clara.

A més a més, i com sempre, Terra de Trobadors, entre moltes altres coses, encunyarà la seva pròpia moneda, tindrà un mercat medieval amb més de 100 parades que aquest any es reestructura per incloure una important demostració d’oficis antics, organitzarà nombroses visites guiades als espais patrimonials de la vila, oferirà una amplia oferta gastronòmica, i celebrarà l’exitós i molt popular gran sopar medieval en honor al comte Ponç Hug IV el divendres a la nit, cosa que es considera el tret de sortida oficial del festival.