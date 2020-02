El Festival del Circ ja ha venut més del 70% de les entrades a Girona

El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or, que se celebrarà per tercer cop a Girona, ja ho té tot a punt per aixecar el teló aquesta nit. A l’hora de tancar aquesta edició s’havien venut més del 70% de les entrades, un total de 28.000 localitats de les 38.624 disponibles.

Una setantena d’artistes, arribats d’una dotzena de països, oferiran a la Gran Carpa per a 2.414 espectadors del Camp de Mart de la Devesa 24 atraccions que comptaran amb la participació de les principals companyies de circ d’arreu del món. En paral·lel al Festival, es viurà la segona edició del Circus World Market, al Palau de Fires de Girona, al que estarà unida la Gran Carpa, novament sense columnes interiors.

Deu companyies russes

Coincidint amb el cinquantè aniversari de l’arribada de la primera companyia de circ rus a l’estat espanyol, deu dels 24 números que es podran veure al festival provenen de Rússia. De fet, al llarg de les vuit edicions del concurs, s’han presentat fins a una cinquantena de números realitzats per 153 artistes arribats d’aquest país.

Atraccions inèdites

“Les atraccions que es veuran en aquesta edició no s’han fet mai a Europa i serà una bona oportunitat per gaudir-ne”, destaca el vicepresident de la Circus Arts Foundation, Joan Mompart, que també subratlla que arriben propostes des de la Xina i Cuba. Entre les diferents disciplines s’hi podran trobar equilibris, malabars i cintes aèries. El dia 18 es durà a terme la gala final amb les actuacions més destacades. Enguany s’han programat quatre funcions pensades exclusivament per a les escoles. Es faran avui i demà al matí i tindran un preu de sis euros per alumne.