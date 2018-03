El Festivalot tindrà nous espais a l’Auditori i la Devesa

El Festivalot arribarà el 2 i 3 de juny a la quarta edició amb novetats importants, principalment un canvi d’escenari que suposarà el trasllat del centre de la ciutat al parc urbà de la Devesa, amb l’Auditori com a centre neuràlgic, i un augment de les activitats i les comoditats per a les famílies. Els Catarres, La Tresca i la Verdesca, Blaumut, Dàmaris Gelabert, Xiula, Mishima, Manu Guix, Dani Miquel, Roger Canals, Marinah (Ojos de Brujo), Mazoni i concerts homenatge als Beatles i els Rolling Stones formen part, entre més, del cartell d’enguany, que segueix la tendència d’incloure alguns grups de música adulta perquè adaptin el seu repertori a un auditori familiar que permeti gaudir de la música a pares i fills. En aquesta filosofia hi deu tenir molt a veure que la majoria dels integrants del grup Els Amics de les Arts, la productora del qual (Pistatxo) organitza l’esdeveniment, tenen fills petits.

Els Amics de les Arts com a directors artístics del Festivalot, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, i el vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, han presentat aquesta setmana el festival.

Escenari gratuït sota els plàtans

La Sala Montsalvatge i la Sala de Cambra de l’Auditori acolliran els concerts de pagament, mentre que els dos escenaris gratuïts se situaran davant el recinte, al passeig Güell de la Devesa. Aquest canvi permetrà oferir més comoditat a les famílies i més activitats gratuïtes. Dàmaris Gelabert torna al Festivalot, després d’exhaurir les entrades en temps rècord els anys anteriors; Manu Guix vindrà acompanyat del Cor Geriona Infantil, i La Tresca i la Verdesca presentarà Per un instant. Per als més petits de la casa s’oferirà HITS. Concert per a nadons, que ja té les sis sessions previstes exhaurides. Els concerts de pagament (12 euros l’entrada amb descomptes amb abonaments) vindran acompanyats de concerts gratuïts a l’exterior del recinte. Destaquen noms com Mazoni, Xiula, Marinah (Ojos de Brujo), Cesk Freixas, Roger Canals, Dixiecat Street Band i l’animador valencià Dani Miquel, entre molts altres que s’aniran anunciant.

El dissabte a la tarda, a les 16.45 h, se celebrarà un gran concert sorpresa a l’escenari gratuït del passeig de la Devesa.

Beatles contra Stones

Aquest mateix espai també acollirà dos concerts homenatge que són la insígnia de l’edició del Festivalot d’enguany: Abbey Road farà un concert amb cançons dels Beatles (dissabte 2 de juny, 12.30h) i Smoking Stones farà el mateix amb els Rolling Stones (diumenge 3 de juny, 12.30 h). La clàssica pugna entre els dos millors grups de la història del pop-rock tindrà una versió familiar al festival.

Les entrades als concerts de pagament ( www.festivalot.cat ) tenen un preu de 12 euros, però s’ofereixen abonaments d’entrades amb descomptes que permeten aconseguir 2 entrades per 20 euros, 3 entrades per 25 euros i 4 entrades per 30 euros. Hi haurà zones de jocs, descans i lactància, i moltes activitats paral·leles relacionades amb la música. També s’habilitarà un espai de food trucks. Diversos equipaments de la ciutat obriran les portes gratuïtament i oferiran visites guiades per al públic del festival.