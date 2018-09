Figueres, capital del vi de l’Empordà

La 34a Mostra del Vi de l’Empordà tornarà a convertir Figueres en el centre enològic de les comarques gironines. Des d’avui i fins diumenge hi haurà 26 estands -14 dels quals, cellers- a la Rambla i s’han programat més de 40 activitats. La inauguració serà demà amb el pregó del guionista i escriptor Jair Domínguez. Amb la mostra, Figueres vol reforçar el seu paper de “capital del sector i de la DO Empordà”, segons Jordi Masquef, tinent d’alcalde i regidor de Promoció. En aquest sentit, Masquef ha explicat que l’Ajuntament de Figueres cedirà pròximament a la DO Empordà l’edifici que era l’oficina de turisme, a la plaça del Sol.

Entre les novetats de la mostra, aquest any i per segona vegada s’hi ha convidat una DO catalana, la Montsant, després que fa uns anys es convidés la DO nord-catalana Côtes du Roussillon. Segons Masquef, s’intentarà convidar cada any una DO diferent. “Tot i ser competència, la competència és bona perquè augmenta el nivell i sempre és un estímul”.

El retorn econòmic de la mostra

Una altra novetat de la mostra és que la Càtedra del Vi i l’Oli de l’Empordà s’hi implicarà per primera vegada, amb l’exposició Vins de l’Empordà: 5 històries divines, que se situarà al centre de la Rambla. A la placeta baixa s’hi mantenen els espais de tastos aficionat i professional; els tastos del segon es dedicaran a l’enòleg Eduard Puig Vayreda, traspassat fa uns mesos.

Aquest any es preveu que es venguin uns 7.000 tiquets de degustació i s’esperen uns 10.000 visitants. L’Ajuntament també vol remarcar el retorn econòmic que comporta la mostra. “Per cada euro invertit hi ha un retorn de 25 euros a la ciutat, segons un estudi fet per una empresa consultora”, afirma Masquef. Per segona edició hi tornarà a haver un estand-botiga comú on es podran comprar tots els vins que estiguin presents a la mostra.

Previsió de producció superior

La DO Empordà ha començat la verema amb un raïm excel·lent i es preveu que la producció superi per poc (un 4%) la del 2017. Amb tot, el volum final dependrà de les condicions meteorològiques. Igualment, els viticultors ja es beneficien de la xarxa d’estacions meteorològiques instal·lades a principis d’any a l’Alt i el Baix Empordà per ajudar els productors a reduir l’ús de fitosanitaris per a una viticultura més ecològica.