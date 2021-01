Figueres, la creu del xou de les aus, fa servir el làser per espantar-les

Des de fa uns dies el volum d’estornells que van a ajocar-se al Parc dels Aiguamolls s’ha reduït, fet que alguns naturalistes atribueixen als trets que disparen guardes forestals per foragitar els senglars de la zona. Alhora que ha minvat el nombre d’exemplars que van al Parc dels Aiguamolls, s’ha produït un fort augment d’aquestes aus que van a fer nit a Figueres. Precisament, la ciutat havia foragitat al desembre les primeres allaus d’estornells provinents del nord d’Europa utilitzant llums làser o sons que simulen els dels rapinyaires. En sentir-se intimidats a la ciutat, els estornells de Figueres van fer grup amb els dels Aiguamolls de l’Empordà, però ara han tornat a la capital empordanesa. Al capvespre, hi arriben en estols i s’instal·len als arbres del carrer Ample i altres vials o espais de la ciutat que tinguin arbrat. L’endemà al matí tornen a marxar, però havent deixat un testimoni que no agrada als veïns: carrers i cotxes sembrats d’excrements.

“Dormidor” a la Pujada del Castell

Per evitar les molèsties dels estornells, aquesta mateixa setmana l’Ajuntament posa en marxa una prova pilot per crear un “dormidor” d’estornells als afores de la ciutat, en una pineda situada a la Pujada del Castell. El projecte, que s’aplica a la ciutat a proposta del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses, consisteix en la instal·lació de focus a la pineda, on abunden arbres molt alts i de frondós brancam. “Es tracta de crear condicions favorables perquè als ocells els atregui aquest lloc. La il·luminació els dona seguretat davant els rapinyaires”, explica Xavier Turró, cap de la secció de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Figueres.

Turró assegura que aquesta setmana serà clau per comprovar si el “dormidor” compleix les expectatives i atreu els milers d’estornells que als vespres sobrevolen la ciutat creant espectaculars danses sincronizades com les que s’observen al Parc dels Aiguamolls, tot i que dimensions més reduïdes. “Amb aquest projecte pilot per reubicar els estornells en una zona pensada per ser el seu dormidor pretenem evitar que la seva presència a la ciutat signifiqui un problema a causa dels excrements que deixen i el soroll que fan, i alhora puguem gaudir de les seves danses quan arriben al vespre per buscar lloc on dormir”, indica Turró.

Dimarts al vespre operaris del Servei de Control de Mosquits de Roses utilitzaven altaveus amb sons de rapinyaire i disparadors de làser. La combinació d’aquests dos elements estressa els estornells i els foragita, a la recerca d’un lloc més tranquil on passar la nit, ja sigui al “dormidor” que s’ha creat a la pineda de la Pujada del Castell o al Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.