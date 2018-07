Figueres es mou amb la dansa

LA CAPITAL DE l’Alt Empordà acull, des d’aquest dimarts i fins diumenge, la 5a edició del festival Figueres Es Mou, que inclou 31 propostes de dansa i arts del moviment, de les quals 10 són internacionals, 14 són catalanes i 7 de la resta de l’Estat. Les actuacions es fan en diversos espais, com la Rambla, la plaça Josep Pla, La Cate o l’Institut Ramon Muntaner. Organitzat pel col·lectiu AGITART, el festival programa també tallers i classes per a professionals, entre altres activitats. D’entre els espectacles que hi ha programats destaquen les estrenes Un carrer és, de Com Un Llum Teatre, i Painball, l’última creació de Les Impuxibles, que es faran dissabte. L’endemà, per cloure el festival, la companyia valenciana Cia Maduixa presentarà Mullier, un espectacle sobre xanques.