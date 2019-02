Fira del porc a Riudellots

Riudellots de la Selva es prepara per celebrar aquest cap de setmana la sisena edició de Fiporc, que acull degustacions, exposicions, presentacions, tallers i demostracions del procés de matança i elaboració d’embotits, entre altres activitats relacionades amb el món del porc. La zona gastronòmica de tast estarà equipada amb taules i cadires on es podrà degustar i comprar tota mena de productes i derivats del porc, com els típics greixons, passant pels embotits, pernils, botifarres, carn a la brasa, pota i tripa, i carn de perol, entre d’altres. També es podrà visitar un mostra d’oficis antics i hi haurà actuacions musicals i ball de gitanes. L’oferta gastronòmica és cada cop més refinada i inclou botifarres de tres gustos (escalivada, panses i pinyons, i bolets) i plats guisats a base de porc.