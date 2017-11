Fires de bolets sense bolets

Molts pobles de les comarques gironines i d’arreu de Catalunya conviuen aquests dies amb el neguit de decidir si suspenen les seves fires del bolet o si les reconverteixen en una altra cosa. La manca de bolets autòctons s’ha pogut trampejar, en alguns casos, amb la importació d’exemplars d’altres zones d’Europa. També hi ha fires del bolet, com la celebrada fa poc a Celrà, on es programa una exposició de diverses varietats. No se sap com, però els organitzadors sovint acaben podent confegir una mostra força digna. Sempre hi ha algun visitant que se n’estranya i pregunta amb fingit desinterès si han trobat aquest pinatell o aquell cep per algun bosc de la rodalia. Els períodes de sequera també poden provocar que algunes varietats poc habituals apareguin als nostres boscos, tot i que rarament són comestibles.