Flors i violes, concentrat

PALAFRUGELL CELEBRA aquest dissabte una nova edició del festival Flors i Violes, que es limitarà a un sol dia i concentrarà totes les activitats en un sol espai, la plaça de Can Mario, a causa de les restriccions marcades per la pandèmia. Caldrà que el públic s’hi inscrigui per assistir a les tres actuacions que es faran al llarg del dia, i que són gratuïtes: Pavvla i Joan Colomo (de 12 a 14 h), Reggae per Xics (de 17 a 18 h) i Mazoni i Ramon Mirabet (de 22 a 00 h). La plaça de Can Mario acollirà també espectacles de llum i amb punxadiscos, i l’espai serà decorat per a l’ocasió per Juli Sanjuan, Clàudia Torrellas, Sona So i Llum i l’equip de Flors i Violes. El passat 1 de maig, a causa de la pandèmia, Palafrugell va suspendre aquest festival per recuperar-lo ara.