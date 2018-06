Formar esportistes de qualitat

Obtenir un rendiment esportiu gràcies a formar tenistes de qualitat és el pal de paller d’un projecte que es desmarca de qualsevol semblança amb una acadèmia convencional. “Estem invertint perquè la base tingui sortides. Fins ara quan algú destacava havia de marxar de Girona per continuar jugant a tenis. Això s’ha d’acabar, hem de donar els recursos adequats i saber seduir per estar a l’altura”, resumeix Sergi Torrent (Torroella de Montgrí, 1982), un dels directors que encapçalen la branca júnior, destinada als menors de 18 anys, que gràcies als acords amb el Maristes i el Vicens Vives podran compatibilitzar la pràctica esportiva amb un pla d’estudis individual. “El president Carles Montañés no pararà fins a tenir la millor escola de Catalunya. Tot implica formar persones: si algú no es comporta com cal, li obrim la porta de sortida. L’educació, el respecte i els valors han de ser un tret d’identitat”. Cuidar els costums és una prioritat. “Hi ha infinitat d’esportistes arreu del món que ho intenten i és duríssim. Has de tenir una vareta màgica, un do, ser un escollit o posar-hi hores i fam. Qualsevol noi, a la nit, vol sortir amb els amics. Un esportista ha d’anar a dormir aviat, aixecar-se a primera hora per anar a entrenar-se. Quan algú s’equivoca, deixa de menjar bé o d’entrenar-se al nivell que toca, costa molt tornar a pujar”.

Hores d’entrenament

340 nois i noies, entre iniciació i perfeccionament, competició i alt rendiment, formen part del Club Tennis Girona “Volem cobrir el pas intermedi que hi ha entre els 15-16 anys i l’elit professional. No podem descuidar els estudis i hem arribat a diferents pactes per cobrir l’espai acadèmic. El tenis requereix moltes hores d’entrenament, per això busquem solucions”. El futur es mira amb una rialla. “En 100 anys, no hem sabut treure cap jugador top. Volem canviar aquesta tendència, posar-hi remei. Tothom està endollat i il·lusionat”, conclou.