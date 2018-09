Fundació Astres i Fundació Emys uneixen esforços en un projecte que vehicula economia verda i servei a les persones

La Fundació Astres i la Fundació Emys es van unir ara fa cinc anys per emprendre un projecte social i ambiental sense precedents a Catalunya. D’aquesta col·laboració neix el projecte Can Moragues, un espai de confluència entre la societat i la natura que aporta exemples pràctics i demostratius de com un desenvolupament sostenible és possible al nostre país.

La Fundació Astres és una entitat que desenvolupa projectes, programes i serveis per a l’atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual encarats a millorar la seva autonomia. La Fundació Emys, per la seva banda, es dedica a la conservació de la natura, especialment les zones humides i la tortuga d’estany ( Emys orbicularis ), mitjançant la custòdia, l’agroecologia, la gestió forestal sostenible, l’educació ambiental i l’ecoturisme.

Es tracta d’un obrador ecològic on es fan melmelades i salses ecològiques amb ingredients de varietats locals i tradicionals. La recepta per a aquesta fórmula que combina sostenibilitat social i ambiental és senzilla: els productes són elaborats amb fruita i verdura ecològica de finques en custòdia de la Fundació Emys, que conserven la natura mitjançant pràctiques agràries sostenibles, i els elaboren artesanalment persones amb discapacitat intel·lectual i/o en risc d’exclusió social de la Fundació Astres.

El gerent de la Fundació Astres, l’Albert Rosa, en parla amb entusiasme: “Els productes de Can Moragues són d’una qualitat excepcional i produïts amb cura per tal que mantinguin la seva essència de cor mediterrani”. Marc Vilahur, director de la Fundació Emys, explica la importància de l’ús de varietats tradicionals i locals en l’elaboració dels productes de Can Moragues provinents de l’agricultura ecològica: “Aconseguim promoure una línia econòmica que permeti als pagesos produir respectant i millorant la biodiversitat, seguint la metodologia de producció que anomenem Agricultura d’Alt Valor Natural”. Tot això fa de Can Moragues un projecte que respecta el medi ambient i les persones de col·lectius vulnerables.

Can Moragues no es limita a la producció de melmelades, treballa des d’una visió holística per innovar a escala internacional en noves vies d’economia verda que ajudin a consolidar la tasca del tercer sector a Catalunya. Per això han volgut fer un pas més en el projecte. Es tracta d’El Rebost de Can Moragues, un espai de venda amb degustació de productes provinents de l’agricultura d’alt valor natural. S’hi pot trobar fruita i verdura fresca de varietats locals i tradicionals dels productors en custòdia, així com altres productes ecològics i de proximitat. A més, a l’Espai Can Moragues també hi ha un hort demostratiu, on es poden veure els productes que els productors en custòdia porten a El Rebost.

Per tant, Can Moragues no és només una línia de productes o la col·laboració entre dues entitats, sinó un exemple en economia verda que promou la importància de produir, comprar i consumir producte ecològic de proximitat, fent que tots els àmbits del projecte siguin un cercle tancat que respecta l’entorn i les persones que hi viuen.