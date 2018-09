La Fundació Mona canvia de lloc

La Fundació Mona canviarà l’actual ubicació a Riudellots de la Selva (Selva) per anar a Porqueres (Pla de l’Estany) a uns terrenys que els cedeix la Fundació Lluís Coromina. Segons l’entitat, les actuals instal·lacions -que estan en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva- els han quedat petites i ja no els permeten créixer més. A més, l’any 2003 uns canvis en la normativa van fer que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) declarés inundable l’actual ubicació, per la qual cosa més d’hora que tard n’havien de marxar. Per aquest risc, el 2016 l’ACA va fer desmuntar una aula.

Els terrenys on s’instal·larà la nova seu tenen 6 hectàrees -actualment en disposen de 2-. El trasllat es preveu fer a partir de la pròxima primavera i que estigui completat a la primavera de l’any 2020. Entre els nous espais que s’hi construiran hi ha una aula i un centre d’educació.

La importància de les visites

En els gairebé 17 anys que fa que el centre rep visitants han comptabilitzat que hi han passat més de 100.000 persones, sempre en grups reduïts per no afectar el benestar dels primats. Principalment, públic familiar i escoles. “Al principi ens coneixien bàsicament els animalistes però en els últims deu anys i, en bona part, gràcies a les xarxes socials, les visites s’han disparat”, diu Cristina Valsera, cap de comunicació -i de cuidadors- de la Fundació Mona.

“Les visites són molt importants per conscienciar la gent. Si aparegués un mecenes i ens digués que ens paga el que ens aporten les visites al cap de l’any, igualment nosaltres en continuaríem rebent”, afegeix Valsera. “Hi ha molta gent que ens pregunta si nosaltres venem primats petits o si quan vinguin s’hi podran fer fotos. Justament aquesta és la gent que ha de venir, perquè després de visitar el centre, comencen a entendre la problemàtica amb els primats i a prendre’n consciència”, explica Valsera. “Potser d’aquí vint anys ja no caldran les visites perquè el nivell de consciència i de coneixement de la societat haurà augmentat, però ara encara són importantíssimes per sensibilitzar”, diu.

Psiquiàtric de primats

Actualment, al Centre de Recuperació de Primats hi ha catorze ximpanzés i quatre macacos. En els seus disset anys d’existència, la fundació ha rescatat 33 primats i ha estat involucrada en el rescat de més de 60. Tots els animals que hi arriben han sigut maltractats, encara que de vegades els propietaris ni tan sols n’eren conscients. Provenen del món del circ, de la TV, han fet de models i fins i tot n’hi ha que eren mascotes en cases particulars.

La fundació admet que no sap quants primats hi ha a l’Estat espanyol per rescatar. “És impossible saber-ho. Tot i que és il·legal, el tràfic d’espècies protegides continua existint, i no pas de manera discreta o amagada. Hi ha gent que ho anuncia en pàgines molt visitades d’anuncis classificats sense cap problema -diu Valsera-. Nosaltres hem denunciat algun cas que hem detectat al País Valencià a la Guàrdia Civil. S’ha presentat al domicili indicat i la persona els ha dit que si no portaven ordre judicial, no entraven. I resulta molt difícil que un jutge arribi a autoritzar l’entrada en un domicili per un suposat tràfic d’animals”.

Una simple recerca per internet permet comprovar que no costa trobar pàgines web que ofereixen comprar ximpanzés per un preu que oscil·la entre els 30.000 i els 45.000 euros, mentre que els micos més petits poden sortir per entre 500 i 3.000 euros. “Cal pensar que quan es ven un ximpanzé petit, prèviament han matat a la seva mare i a la resta de membres del grup, perquè, si no és morts, de cap manera permetrien que se l’emportessin”, diu Valsera. Es calcula que per cada ximpanzé petit que arriba, en moren vuit de la seva espècie. Per això, la gran majoria dels primats que rescaten arriben amb problemes mentals i físics.

“Nosaltres volem ser la solució per a aquests animals maltractats. Aquest centre de rescat no deixa de ser una mena de psiquiàtric on els ajudem a recuperar-se i els proporcionem les millors condicions de vida possibles”. Valsera també explica que la relació amb un ximpanzé és diferent de la que es pot tenir amb altres animals. “Jo tinc un gos però no es pot comparar amb la relació que estableixes amb un primat. És l’animal més proper a nosaltres. Es diu que tenen la intel·ligència emocional d’un nen de 4 anys. Jo tinc una filla d’aquesta edat i emocionalment ho té tot”, diu Valsera.

“Una vegada ens va contactar una universitat espanyola per dir-nos que tenien 60 babuins per a experimentació però que s’havien quedat sense finançament i no els podien mantenir. Nosaltres no els vam poder acceptar -no tenim ni l’espai necessari- però si l’haguéssim tingut, tampoc no teníem els mitjans econòmics. Suposo que, malauradament, els devien sacrificar”, explica Valsera.

Màster únic a tot l’Estat

Fa quatre anys que la Fundació Mona i la Universitat de Girona van començar a oferir un màster en primatologia, que actualment és l’únic que hi ha a l’Estat, ja que els que s’impartien a Madrid i Barcelona van plegar.

“S’hi apunten biòlegs i veterinaris però també filòsofs i llicenciats en diverses disciplines. El fet de tenir un santuari tan a prop per observar ximpanzés el fa únic”, diu Valsera. “Per als investigadors és un autèntic luxe poder seguir durant anys i anys el comportament d’un individu”, afegeix Valsera, que és biòloga de formació.

Els 6 i 7 d’octubre se celebra el segon Open Mona

El dissabte 6 d’octubre se celebrarà l’Open Mona 2018, una jornada solidària de portes obertes amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que es fa al centre i de sensibilitzar sobre la necessitat de protegir la natura i els primats. S’organitzaran activitats diverses, com xerrades, que aniran a càrrec de la directora de la Fundació Mona, Olga Feliu, i del cap de recerca, Miquel Llorente; exposicions, contacontes, pintacares, jocs de taula i tallers d’enriquiment de xapes, cosmètics amb LUSH, i el taller El petit primatòleg. Serà la segona vegada en 16 anys que es fa una jornada d’aquestes característiques a la Fundació Mona, i en aquesta ocasió és per ajudar al trasllat que es farà en els pròxims mesos. “La primera vegada va ser el 2014 i vam morir d’èxit. Per això recomanem a les persones que vulguin venir que comprin les entrades amb antelació, perquè són limitades”, diu Valsera. La jornada se celebra rà de 10.30 h a 17 h i les visites guiades al centre seran de 50 minuts. El diumenge 7 estarà dedicat només als socis i padrins de la fundació.