La Fundació Mona demana ajuda per fer el trasllat

Les fortes pluges del cap de setmana passat van inundar i causar importants danys materials a les instal·lacions de la Fundació Mona de Riudellots de la Selva. L’actual ubicació de la fundació, entre una riera i el riu Onyar -que es van desbordar- va obligar que, per poder-hi accedir diumenge, fos necessari anar-hi amb una embarcació pneumàtica.

Els animals -actualment hi ha 14 ximpanzès i 4 macacos- es van salvar, però es van malmenar bens consumibles, menjar dels animals i material dels cuidadors. “Pel que podria haver passat, no ha sigut gravíssim. Vam arribar just a temps per treure el més imprescindible -diu Cristina Valsera, cap de comunicació i de cuidadors de la Fundació Mona-. Patíem per si marxava la llum perquè els ximpanzés necessiten calefacció al seu refugi, ja que són animals tropicals”. La inundació, la segona important des del 2014, ha fet que les responsables del centre facin una crida perquè la gent col·labori en el trasllat als terrenys de Porqueres que els ha cedit la Fundació Lluís Coromina. “A principis de l’any vinent ja haurien de començar les obres, per poder fer el trasllat entre la primavera i l’estiu del 2020”, diu Valsera.