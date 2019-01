La GIOrquestra celebra el 7è aniversari amb estil

Aquest diumenge 27 de febrer, a l’Auditori de Girona, la GIOrquestra presenta el seu habitual concert d’aniversari amb la soprano sud-africana Pumeza Matshikiza i un programa amb àries cèlebres d’òpera. L’activitat de la formació gironina es preveu intensa els pròxims mesos.

Constància en el treball, esperit d’obrir-se a col·laboracions i molt de criteri a l’hora de triar els solistes: aquests són sens dubte tres dels pilars que marquen els set anys d’existència de la GIOrquestra. Com cada febrer, la formació simfònica basada a les Comarques Gironines fa el seu concert d’aniversari a la Sala Montsalvatge de l’Auditori de la Devesa i, d’acord amb el perfil a què ens ha acostumat (Valentina Lisitsa, Daniel Müller-Schott, Nemanja Radulović…), la solista d’enguany és novament una gran estrella internacional, concretament la guardonada soprano Pumeza Matshikiza, fa molts anys artista resident a l’Òpera de Stuttgart i col·laboradora del segell discogràfic Decca, un dels més importants del món. El repertori de la cantant inclou rols principals en obres de Mozart, Puccini i Wagner, entre d’altres, i per tant s’espera un programa ric i variat per a aquest diumenge, que tindrà com a director el mestre italià Carlo Bernini, conegut per ser el professor privat d’Andrea Bocelli i també el principal promotor de la seva carrera.

Malgrat la irrenunciable cita, la GIOrquesta encara està preparant diferents projectes de dimensió important per a les pròximes setmanes, que també mereixen un seguiment. Així, també a l’Auditori de Girona, la GIO presentarà el 24 de febrer el projecte El Cor Canta, resultat d’un treball amb un cor amateur constituït per 350 persones. L’espectacle, que serà portat a Barcelona, tindrà com a al·licient l’estrena de ‘Glòria’, una nova obra d’Albert Guinovart, que al llarg dels anys ha mantingut sempre lligams estrets amb la formació gironina.

A més, i fidel a la seva filosofia de multiplicar col·laboracions independentment dels estils musicals, la GIO participarà en el concert del grup murcià de pop-rock Maldita Nerea, de la gira ‘Maldita Sinfónica’, en què la banda liderada per Jorge Ruiz repassarà els grans èxits dels 15 anys de carrera en versió orquestral. Serà el 23 de febrer al Palau de la Música Catalana, en el marc del Festival Mil·lenni.