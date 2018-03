Galledades d’aigua al riu Ter

LA PLATAFORMA Aigua és Vida-Girona organitza per demà, a les cinc de la tarda, la tradicional Palanganada pel Ter. Els participants en aquesta acció simbòlica aboquen garrafes, ampolles o galledes d’aigua al riu Onyar, afluent del Ter, des del Pont de Pedra de Girona. L’objectiu és reivindicar “un cabal ecològic digne per al riu Ter i defensar que l’aigua és un bé comú i un dret humà universal i que, per tant, s’ha de gestionar de forma pública per garantir-ne una gestió social, transparent i participativa”. Aigua és Vida compta, en aquesta iniciativa, amb el suport d’entitats com l’Associació de Naturalistes de Girona, la Federació d’AV de Girona, entre d’altres, i formacions polítiques com En Comú Podem, la CUP i ERC Girona.