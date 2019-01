La Gàrgola Produccions Teatrals torna a La Planeta amb 'El brindis'

Era el maig del 2018 quan aterrava a La Planeta de Girona una companyia acabada de néixer, La Gàrgola Produccions Teatrals, per estrenar amb les entrades exhaurides la seva primera obra, 'El brindis', escrita per Frank Bayer i dirigida per Cristina Cervià. I vuit mesos després tornen a la mateixa sala amb més d'una vintena de representacions a l'esquena i a punt de fer el gran salt: al febrer portaran la seva 'opera prima' a Barcelona, al Teatre Gaudí.

"És increïble tot el que ens ha passat aquest darrer any, encara no ens ho creiem!", reconeixen l'autor del text, Frank Bayer, i un dels actors, Xavi Mercader, que, juntament amb Ricard Martí, formen La Gàrgola Produccions Teatrals. Una petita companyia de teatre que, durant el darrer any, ha portat 'El Brindis' a una vintena de teatres, com els de la Bisbal d'Empordà, Reus, Sabadell o Santa Coloma de Farners.

"Hi ha moltes hores de feina al darrere i hem tingut la sort de tenir molta gent que ens estima i que ens ha ajudat en tot el camí. I ens hem anat fent grans a mesura que s'ha anat fent gran el projecte", assenyalen Bayer i Mercadé.

Tots dos destaquen que, a més de fer voltar l'obra per diversos teatres, una de les grans fites aconseguides el darrer any ha estat atreure un públic jove. "Moltes vegades els joves no van al teatre perquè no saben què s'hi fa o es pensen que seran un text molt avorrit. I crec que hem aconseguit acostar-los al teatre i mostrar-los una obra que els arriba i que els agrada".

Aquest cap de setmana tornen a La Planeta, amb funcions de divendres a diumenge, i el 7 de febrer faran la seva primera representació a la capital catalana, al Teatre Gaudí, on hi estaran fins al 24 de febrer. "Barcelona és una loteria: costa molt que el públic vagi a veure una obra si no hi ha actors mediàtics o que surtin a televisió, però si un programador ve a veure't i li agrada, et pot sortir l'oportunitat d'actuar en una altra sala", indica l'actor, que és un dels dos protagonistes de l'obra.

L'empremta de Cristina Cervià

L'obra va néixer com una pràctica de Mercadé per a l'escola El Galliner, en la qual l'actriu i directora Cristina Cervià era membre del jurat. "Ella no ho sap, però quan estava escrivint el text ja teníem pensat donar-l'hi a ella per si la volia dirigir", recorda el dramaturg, que també ressalta el paper fonamental que ha tingut Cervià en tot el procés creatiu: "És com si jo hagués dibuixat un vestit i ella l'hagués fet realitat. Va agafar el text i el va millorar molt". "Ella ens ha ensenyat a estimar el teatre i a valorar-lo des dels petits detalls, i ha farcit l'obra de mirades, silencis, matisos, intencions...", afegeix l'actor.

Així mateix, Bayer i Mercadé també destaquen la feina de Ricard Martí, l'escenògraf d''El brindis'. "Ell és passió pura. Ha aconseguit fer una escenografia amb tanta personalitat, que parla molt, que és molt suggerent i que, a més, cap en un cotxe i es pot adaptar a qualsevol teatre".

I malgrat les dificultats per muntar una nova companyia –tot el finançament és privat–, ja tenen una desena de representacions més contractades i la previsió és augmentar-les després de l'estiu. A més, paral·lelament estan treballant en una segona obra que puntualitzen que serà molt diferent d''El brindis'. "És una història de pares i fills, més poètica, amb un conflicte més profund i emmarcada en un context històric concret: la Transició, i com viu una família una època de grans canvis polítics". Una nova obra que esperen fer realitat el 2020.