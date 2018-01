La Garrotxa busca seguretat amb els lectors de matrícula

Vuit municipis de la Garrotxa posaran lectors de matrícules als principals accessos per reforçar la seguretat, amb un sistema que permet captar imatges dels vehicles a temps real. És una iniciativa del Consell Comarcal de la Garrotxa, que des del 2016 que hi està treballant. De moment han accedit a fer-ho Maià de Montcal, les Planes d’Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca, Besalú i Sant Joan les Fonts.

El sistema facilitarà la feina als cossos policials quan necessitin fer el seguiment de vehicles relacionats amb delictes. El Consell Comarcal defensa els lectors de matrícules com una mesura per millorar la seguretat i vigilància al territori. Si bé l’activitat delictiva a la comarca està per sota de la mitjana de Catalunya, l’ens creu que cal seguir treballant en matèria de prevenció. Un dels principals arguments és que “molts dels fets delictius són comesos per persones de fora del territori que hi accedeixen en vehicle”, segons dades dels Mossos d’Esquadra.

El departament d’Interior valora molt positivament la iniciativa de la Garrotxa, que és el primer cop que es fa a nivell comarcal a Catalunya. Olot ja disposa de lectors de matrícula.