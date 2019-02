La Generalitat amplia la moratòria per construir a la Costa Brava més enllà dels 500 metres

La conselleria de Territori i Sostenibilitat ha aprovat avui l’ampliació de la moratòria per construir a la Costa Brava. Si la primera fase va afectar els sòls situats a 500 metres del litoral gironí, ara la Generalitat ho ha aplicat als sectors que es troben a segona línia de mar, amb l’objectiu de “salvaguardar tot el que puguem del paisatge del litoral gironí”, segons ha subratllat el secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra. Per tant, queden suspeses les tramitacions de noves llicències i de nous instruments de planejament en 80 nous sectors, que sumen més de 900 hectàrees i on es podrien construir 12.020 habitatges.

A més, amplia la moratòria a vuit nous per a sectors de sòl urbà que no estan desenvolupats i que es troben a primera línia de mar però que no s’havien inclòs en la primera moratòria. La conselleria considera que, tot i no estar situats en terrenys en pendent, podrien “generar un important impacte paisatgístic”. En total, afecta 45 hectàrees on es podrien edificar 237 habitatges, situades a Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, l’Escala, Palafrugell, Lloret de Mar i Begur –on hi ha dos sectors.

Una ampliació que, com la primera moratòria, no afecta els projectes urbanístics que tinguin llicència i que tindrà una durada d’un any ampliable a dos. Tot plegat per avançar en el pla director urbanístic (PDU) que revisa els sòls no sostenibles del litoral gironí i que, a més, inclou tres tipus d’actuacions.

D’una banda, es revisaran 165 sectors de sòl urbanitzable, que sumen més de 1.500 hectàrees i on es podrien construir 20.181 habitatges nous. Aquest sectors formen part de 17 municipis de la Costa Brava que no tenen el planejament adaptat al contingut del pla territorial parcial de les comarques gironines, com per exemple Portbou, Cadaqués, l’Escala, Pals, Begur, Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar.

Així mateix, s’examinaran els sòls sense desenvolupar situats a la franja de 500 metres del litoral dels 22 municipis costaners de Girona i “es millorarà la seva ordenació”, segons ha indicat Serra, que ha afegit que, un cop estudiats, la conselleria pot optar per tres opcions: desclassificar els sectors més “insostenibles”, reduir-ne la superfície o proposar una nova ordenació “més respectuosa amb l’entorn”.

Finalment, Territori també revisarà la normativa d’edificació per millorar “l’adaptació paisatgística de les construccions que es puguin edificar en sòls urbans consolidats”, és a dir, en aquells sòls que tenen vials i serveis però on encara no s’ha construït.