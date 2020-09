Gira-sols podrits

Alguns pagesos es queixaven durant el mes d’agost de la proliferació de viatgers que aturaven el cotxe davant dels seus camps de gira-sols per fer-s’hi fotos per penjar a les xarxes socials. En alguns casos, aparcant als vorals i amb risc evident per a la circulació. Amb la proliferació del turisme d’interior, les flors grogues es van convertir en un escenari predilecte, a falta de palmeres tropicals. La sorpresa es produeix a mitjans de setembre, quan molta gent s’adona que els gira-sols estan marcits, en molts casos gairebé podrits, i no sembla que ningú es molesti a recollir-los. La hipòtesi d’alguns entesos és que aquest cultiu es planta en molts casos només per obtenir les subvencions europees i a molts pagesos no els surt a compte collir. Malgrat que ara no surtin tant a les fotos, no deixen de tenir un cert encant en la seva decadència.