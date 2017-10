Girona enceta Demà els deu Dies de les Fires de Sant Narcís

El pregó que pronunciarà demà (plaça del Vi, a les 20 h) la mestra Rosa Falgàs, presidenta de l’Associació Catalana per a l’Educació, la Formació i la Recerca (Acefir), donarà el tret de sortida a les Fires de Girona, que es clouran el 5 de novembre amb un castell de focs al Parc de les Ribes del Ter. L’inici de les Fires coincideix amb els plens al Senat i el Parlament sobre l’aplicació de l’article 155, i amb la possibilitat de mobilitzacions al carrer, que podrien provocar “canvis d’últim moment en la programació” de la festa major gironina, segons va alertar l’alcaldessa, Marta Madrenas, durant el ple d’aquest dimarts.

Actes populars

Correfocs, una diada castellera i un pilar de quatre a la catedral

Entre els nombrosos actes de caràcter popular destaca la diada castellera (diumenge, 29, a la plaça del Vi, a partir de les 11.30 h), amb l’actuació dels Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró i els Marrecs de Salt. Aquests últims també seran els encarregats de pujar un pilar de quatre per les escales de la catedral, el dimecres 1 de novembre (21 h). El Correfoc, a càrrec dels Trons de l’Onyar i la Colla Petita dels Diables de l’Onyar, sortirà de la plaça de Sant Feliu el dissabte 4 de novembre a les 20 h. Una altra activitat que guanya afluència cada any és la caminada nocturna al castell de Sant Miquel (31 d’octubre, sortida de Sant Pere de Galligants, a les 22 h).

A redós de la Devesa

Atraccions i Fira de Mostres omplen el parc dels plataners

Atraccions de tota mena, entre les quals la nòria monumental, ocuparan el Parc de la Devesa i els seus voltants. El dilluns dia 30 d’octubre valdran un euro. Al pàrquing del Pont de la Barca s’hi ha plantat la carpa del Circo Italiano, que oferirà actuacions des de demà fins al 5 de novembre. Al Palau de Fires de Girona, dissabte vinent s’obrirà la 56a Fira de Mostres, que es podrà visitar fins a l’1 de novembre.

La Festa dels Quatre Rius

Competició festiva entre diversos barris de la ciutat

Una de les iniciatives per implicar els diferents barris de la ciutat en les Fires de Sant Narcís és la Festa Major dels Quatre Rius, que organitzen diverses entitats i que convida els ciutadans de quatre barris (Ter, Onyar, Güell i Galligants) a diverses activitats de competició festiva, entre les quals hi ha la Gimcana 4 Rius, que es farà aquest dissabte a les 11 h; un concurs d’arrossos (1 de novembre), i la baixada d’andròmines pel riu Onyar (4 de novembre). Els participants hauran de navegar, amb una embarcació fabricada per ells mateixos, per un tram del riu Onyar al seu pas pel centre de la ciutat.

Per gaudir en família

Més activitats i en diferents barris per al públic infantil

L’escenari de la Copa concentrarà als matins un gran nombre d’activitats per als més menuts, des d’un circuit d’aventures fins a actuacions musicals i d’animació. Aquest any la programació infantil s’ha obert a diferents barris de la ciutat. A la plaça Salvador Espriu i a la de Santa Susanna, a la Frontissa de Santa Eugènia i al passeig Ramon Berenguer hi haurà tallers familiars, manualitats o atraccions sostenibles. El Centre Cultural La Mercè mantindrà la tradició titellaire de les festes amb la Companyia Sebastià Vergés.

Festes terrorífiques

De la Zombie Walk a un concurs de curts exprés

Girona viurà durant les Fires la setena Setmana de Cinema Fantàstic i de Terror, l’anomenat Acocollona’t 2017, que inclou xerrades, tallers de maquillatge i una passejada pels carrers de la ciutat de persones disfressades de zombis (dimarts 31 d’octubre a la plaça del Vi, a les 19 h). També s’organitza el concurs de curts de terror Acocoexprés.

El gran dia del Girona FC

Partit històric de l’equip de Montilivi contra el Reial Madrid

Per primera vegada en la seva història, i coincidint amb la diada de Sant Narcís, el Girona FC s’enfronta al Reial Madrid, a l’estadi municipal de Montilivi, a les 16.15 h.Als antípodes de la popularitat del futbol, se celebra als Jardins d’Ignasi Bosch el sisè Trofeu de Bèlit de Fires, aquest dissabte a les 10 h.

Premi Just M. Casero

L’entrega del guardó de novel·la curta s’acompanya de poesia

En el marc dels actes de lliurament del Premi Just M. Casero, que aquest any arriba a la 37a edició i s’entrega el dilluns 30, a les 20 h, a la Sala La Planeta s’han programat recitals poètics de Narcís Comadira, Maria Cabrera i Rosa Font, i un espectacle del cantautor Joanjo Bosk dedicat a Josep Palau i Fabre. Tota la programació a www.girona.cat/firesdesantnarcis.