Girona ajorna la reunió per decidir el canvi de nom de la plaça Constitució

La Comissió del Nomenclàtor de l'Ajuntament de Girona havia de decidir aquesta tarda si acceptava el canvi de nom de la plaça Constitució per plaça 1 d'Octubre o no, però al final ha hagut d'ajornar la decisió.

Segons l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el PP, Ciutadans i PSC no han acceptat l'informe de la comissió tècnica perquè faltava una de les quatre signatures dels tècnics municipals, i han amenaçat d'impugnar la decisió de la Comissió del Nomenclàtor, formada per representants polítics i veïnals.

"No entrarem en discussions: en 48 hores estarà rectificat l'informe i podrem aprovar el canvi de nom. Però és lamentable que els partits del bloc de l'155 creguin que la ciutadania canviarà d'opinió sobre la barbàrie i la repressió que va exercir l'1 d'octubre l'estat espanyol", ha criticat Madrenas, que considera que PP, PSC i Ciutadans han traspassat el filibusterisme que practiquen al Parlament a l'Ajuntament de Girona.

Madrenas s'ha estimat més suspendre la reunió d'aquesta comissió davant les "amenaces d'impugnació" per part de populars, socialistes i ciutadans i ajornar-la a divendres, quan creu que "s'aprovarà per àmplia majoria el canvi de nom".

La portaveu del PP a Girona, Concepció Veray, ha indicat que l'informe tècnic no estava ben fet perquè "no explicava el motiu del canvi del nom, quan el reglament especifica que ho ha de dir". Veray ha acusat l'alcaldessa de "prepotència i sectarisme" i l'ha instat a "deixar d'actuar com una 'hooligan' de l'independentisme i del separatisme radical".

La Comissió del Nomenclàtor està formada per representants polítics (PDECat, PSC, PP, Ciutadans, CUP, ERC, PACMA i Solidaritat), la Federació d'Associacions de Veïns, l'Institut de Estudis Gironins, integrants de la Unesco, la UdG i tècnics municipals. Quan un partit o entitat reclama el canvi de nom d'un carrer, la comissió emet un informe favorable o desavorable, però la seva posició no és vinculant.

L'última paraula la té el ple de l'Ajuntament, on els independentistes tenen 18 dels 25 regidors. L'alcaldessa calcula que en el plenari del mes de febrer es podrà oficialitzar el canvi de nom de la plaça, que no afectarà cap veí ni empresa perquè ningú té l'adreça a la plaça Constitució.