Girona blinda la gala dels Enderrock

Girona acollirà el 5 de març una nova edició de la gala d’entrega dels premis Enderrock i ho continuarà fent durant tres anys més, segons va anunciar ahir el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Carles Ribas. Durant la presentació de la gala, que ja fa set anys consecutius que se celebra a Girona, Ribas també va revelar que la ciutat liderarà una campanya per demanar al govern espanyol que rebaixi l’IVA que grava la cultura “a la mínima expressió” i desencalli la llei de mecenatge cultural. I també per reclamar que es destini a la cultura un 2% del pressupost de la Generalitat. Aquesta reivindicació serà molt present a la gala del 5 de març, tal com s’anuncia en el cartell que ha dissenyat Manuel Cuyàs, encapçalat pel lema “Dos per cent per la cultura”. “Volem equiparar-nos a països com Dinamarca, on es destina un 3,4% del pressupost a la cultura, o França, amb el 2,5%”, va reclamar ahir el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau.

Sobre la pròxima gala dels premis, que va qualificar com “la festa nacional de la música catalana”, Gendrau en va avançar alguns detalls, com ara els grups que hi actuaran, entre ells Sopa de Cabra, Blaumut, Gertrudis, Pau Alabajos, Koers, Balkan Paradise Orchestra o Pawn Gang. Hi haurà també “dues actuacions sorpresa”, va indicar Gendrau. Totes les actuacions, va afegir, seran per estrenar nous treballs o propostes musicals úniques, gestades expressament per a la festa dels premis Enderrock. En aquesta ocasió es confia de nou en el tàndem humorístic Xuriguera i Faixedas com a presentadors de la nit dels premis.

Durant la festa es lliuraran els premis de la Crítica, que ja es van anunciar i que rebran Manel, Oques Grasses i el tàndem format pel Petit de Cal Eril i Ferran Palau, entre d’altres, i es faran públics els guanyadors dels premis de votació popular. En la primera de les tres rondes de votació del públic, el grup Oques Grasses ha sigut el que ha obtingut més nominacions, ja que acumula sis candidatures en diferents categories. El grup Manel és en segona posició amb cinc nominacions i amb quatre hi ha Buhos, Ginestà, Miki Núñez i Rosalía. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ja va ser premiada en l’anterior edició dels Enderrock.

Gendrau va destacar que aquest any un 40% de les nominades són dones o bandes liderades per dones. “Cada vegada ens acostem més a la paritat”, va indicar, tot i que va advertir que aquesta tendència pot no reflectir-se en els resultats finals de les votacions.

Premi d’honor a Núria Feliu

La cantant Núria Feliu rebrà el premi Enderrock d’Honor 2020. Se li reconeixeran els més de 50 anys de carrera musical en què “ha provat molts estils i ha obert una infinitat de camins”. Gendrau també va revelar ahir que el premi Enderrock a la trajectòria serà per a Manel Camp, que amb el seu piano ha conreat diversos estils musicals, i que al llarg de la seva carrera ha treballat al costat de cantautors com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Joan Isaac, entre altres.

En l’àmbit literari relacionat amb la música es guardonarà l’escriptor i periodista Jordi Sierra i Fabra amb el premi Estrella 2020 per haver sigut el 1977 precursor en l´ús del concepte rock català en el llibre Història i poder del rock català.