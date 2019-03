Girona comptarà el 2020 amb dos nous hotels de quatre estrelles

Deu anys després de la inauguració, el 2010, de ls hotels Nord 1901 i NH -actualment Double Tree by Hilton-, la ciutat de Girona ampliarà la seva oferta hotelera amb dos nous establiments de quatre estrelles: un de 84 habitacions a l’antic edifici del Banc d’Espanya de la plaça Marquès de Camps i un de 15 habitacions a les plantes superiors de la Casa Cacao que Jordi Roca, reboster d’El Celler de Can Roca, obrirà a la plaça de Catalunya. L’hotel vinculat a la xocolata entrarà en servei després de l’estiu, mentre que l’altre, propietat de la constructora Arcadi Pla, obrirà a mitjans del 2020. A més, l’any que ve també entrarà en servei un hotel d’una estrella i 52 habitacions que la cadena BestPrice inaugurarà, previsiblement al desembre, a l’antic edifici de la Pegaso, a la carretera de Barcelona.

Entre el 2005 i el 2010, l’oferta de places hoteleres de Girona gairebé es va triplicar, fins a arribar a les 2.000, una xifra que actualment es manté. “Hi ha setze hotels que sumen unes 1.700 places i deu pensions que, en total, tenen 300 places més”, informa Glòria Plana, regidora de Promoció Econòmica i Turisme.

Diversificació de l’oferta

Plana afirma que les 151 places que aportaran els tres nous hotels significaran “una millora de l’oferta de Girona com a capital i destinació turística”. “Seran diferents dels que tenim ara, aportaran altres coses i diversificaran l’oferta, cosa que atraurà altres tipus de clients”, explica la regidora. “És positiu que hi hagi més hotels -prossegueix Plana-. Hem de tenir present que, a part dels turistes, cada cop hi ha més activitat econòmica, molta gent que ve per negocis”. Al seu parer, que Girona arribi als 29 establiments hotelers “no és gens exagerat”. “Si ho comparem amb ciutats com Santiago de Compostel·la, Vitòria, Oviedo o Santander, veurem que ens superen de llarg”, afirma.

No tothom hi està d’acord. Jordi Mias, director de l’Hotel Carlemany i president de la cadena Costa Brava Verd Hotels, pensa que a Girona no calen més habitacions. “Ni de bon tros!”, exclama. “La mitjana d’ocupació anual ronda el 70% i no hi ha necessitat de tenir-ne més”, insisteix. “En determinades èpoques de l’any -maig, juny i períodes congressuals- la demanda puja i de vegades els clients s’han d’allotjar fora de Girona i del seu extraradi, però molts mesos no són especialment rendibles. A més, a la ciutat hi ha més de 600 places de pisos turístics. No només hi ha hotels, hi ha altres allotjaments”, subratlla.

Ciutat d’estades curtes

“Ja fa temps que diem que Girona està tocada per una vareta màgica. El Celler de Can Roca, Joc de trons, el Girona FC, el ciclisme... Tot això atrau moltíssima gent. Es tendeix a tenir la imatge que els hotels són un negoci rendible, però la realitat és una altra. Girona és una ciutat de pas, d’estades molt curtes: la mitjana anual no arriba a les dues nits”, destaca. Amb tot, el director del Carlemany remarca que l’obertura dels nous hotels significa que “com a mínim han hagut de fer un pla de viabilitat, uns estudis de tendències de preus i d’ocupació, i deuen creure que seran rendibles a llarg termini, ja que es tracta d’inversions importants”. “Si hi ha aquest interès empresarial, en part ens n’alegrem. Podrem sobreviure tots? El temps ho dirà”, conclou Mias.

Secretisme al Banc d’Espanya

Albert Abad, gerent d’Arcadi Pla, ha confirmat a l’ARA que les obres que es fan a l’interior de l’edifici de l’antic Banc d’Espanya de Girona finalitzaran a mitjans del 2020. La constructora va adquirir l’edifici a través d’una subhasta que va fer l’Estat quan es va inaugurar la seu del banc al carrer Vint de Juny. “Volem que sigui el millor hotel de quatre estrelles de Girona”, ha dit Abad, que manté el secretisme sobre el nom de l’hotel i la cadena que el gestionarà. Les obres de rehabilitació de l’antic Banc d’Espanya, un edifici del 1901 situat a la cantonada de la plaça Marquès de Camps amb el carrer Álvarez de Castro, van començar el 2004 i van servir per buidar l’interior, però el 2009 es van haver d’aturar a causa de la crisi i no s’han reprès fins no fa gaire.

Preus competitius

Just al davant, a la cantonada entre el carrer Álvarez de Castro i la carretera de Barcelona, BestPrice rehabilitarà l’antic edifici de la Pegaso, on entre el 2010 i el 2018 va haver-hi la ferreteria Berdala, per obrir-hi un hotel d’una estrella adaptat als paràmetres de la cadena, un hotel “innovador, únic i exclusiu, en què els clients poden disfrutar de modernes instal·lacions a preus molts competitius”. BestPrice, que ja té dos hotels a Barcelona i en preveu un altre a Madrid, invertirà dos milions d’euros en unes obres projectades per l’estudi Illa Arquitectes. Els treballs començaran aviat, ja que l’hotel té previst entrar en servei el desembre del 2020.

Des de la inauguració de l’Hotel Sol -després Melià- el 1988, Girona va plantejar-se el turisme com una aposta de futur, però, fins i tot quan el Carlemany va obrir les portes -sis anys després-, res no feia preveure l’èxit turístic sense precedents que s’experimentaria al cap d’uns anys, que va afavorir l’obertura d’hotels de quatre i cinc estrelles.

De cinc estrelles només n’hi ha un -l’AC Palau de Bellavista, inaugurat el 2005-, però de quatre n’han obert cinc: el Ciutat de Girona i l’Hotel Històric (tots dos el 2003), el Llegendes (2008), el Nord 1901 (2010) i l’NH, que també es va obrir el 2010 però el 2013, després d’uns mesos formant part del grup URH, es va convertir en el Double Tree by Hilton.