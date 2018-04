El ple de Girona rebutja la dimissió de l'alcaldessa, Marta Madrenas

El Partit Popular s'ha quedat en minoria a l'hora de defensar una moció que demanava la dimissió de l'alcaldessa, Marta Madrenas, per tenir una actitud "sectària" i "hooligan" segons la portaveu popular, Concepció Veray, que només ha comptat amb el suport dels dos regidors de Ciutadans. Així, el ple ha rebutjat la moció amb 18 vots en contra (CiU, ERC i la CUP), quatre abstencions (PSC) i tres vots a favor (dos de C's i un del PP).

"No podem avalar la criminalització de Madrenas tot i que no sigui l'alcaldessa que hem votat ni votaríem mai" ha defensat el cupaire Lluc Salellas, mentre la republicana Maria Marcè Roca ha recordat a Veray que "per sort, a l'Ajuntament no ens han aplicat el 155, i amb una sola regidora no pot ser alcaldessa".

Per la seva banda, la portaveu socialista Silvia Paneque ha justificat la seva abstenció perquè considera que Madrenas exclou una part de la societat gironina quan defensa "el seu projecte polític" des de l'alcaldia. I a pesar del seu suport a la moció, també els de Ciutadans han retret als populars pel fet que Cristina Cifuentes no ha dimitit de la Comunitat de Madrid després de l'escàndol del seu màster.

Al final del debat entre els grups, l'alcaldessa ha agafat la paraula per recordar que "en cap moment, ni a Girona ni a cap ciutat de Catalunya", s'ha ofert o denegat un servei a ningú "preguntant-li prèviament si és independentista o no". I ha aprofitat per desmarcar-se de les informacions que apunten que podria ser candidata a la presidència de la Generalitat, en cas que el Suprem tombés l'opció de Jordi Sánchez.

"Crec que governar Girona és la millor manera que tinc a les mans per defensar no només la ciutat sinó també el país i les institucions catalanes", ha assegurat abans de deixar clar que es sent "orgullosa ajudant el procés" des del càrrec que ocupa.