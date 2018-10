Girona enceta nou dies de fires i festes

Demà Girona inaugurarà oficialment les Fires i Festes de Sant Narcís, que durant nou dies ha programat unes 250 activitats i que recupera una tradició centenària: la tronada en homentage als Quatre Rius.

DIABLES DE L’ONYAR, PROTAGONISTES

També hi haurà la diada castellera i el pilar a les escales de la catedral

La colla Diables de l’Onyar són un dels noms més destacats de les Fires i Festes de Sant Narcís d’enguany. L’entitat, que celebra aquest any el 30 aniversari de la seva creació, protagonitza el cartell de les fires, que és obra de la dissenyadora gironina Cristina Culubret. Demà farà el tradicional pregó que dona el tret de sortida a les fires. Serà a les 20 h i després hi haurà el Ball de l’Àliga i el Drac dels capgrossos i gegants de Girona, retrò de coets i anella de foc. Abans del pregó, hi haurà una cercavila i ball dels gegants i capgrossos.

Tampoc no faltarà la ja tradicional diada castellera -diumenge vinent-, amb els Marrecs de Salt, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, així com la pujada d’un pilar de 4 dels Marrecs a les escales de la catedral -dijous 1 de novembre-, un dels esdeveniments més celebrats en els últims anys.

MÚSICA

Les festes d’aquest any duraran un dia més

Aquest any la programació musical té un marcat accent femení. Avui les DJ franceses Miss Kittin i Louisahhh seran les protagonistes de la nit que es programa amb col·laboració amb EUMES. Demà les tarragonines Roba Estesa, amb la seva proposta festiva i combativa, i la banda de rap valenciana Pupil·les actuaran a La Copa, mentre que Els Catarres seran el cap de cartell.

Els Amics de les Arts s’estrenaran a l’escenari de la Copa, on faran el concert de comiat de la gira del disc Un estrany poder. Hi actuaran diumenge, juntament amb Obeses. La M.O.D.A., present en gairebé tots els festivals de l’Estat; Xavi Sarrià i El Cor de la Fera, que presentaran el seu últim treball; Dr. Calypso, que actuaran en el marc de la gira de comiat pels seus 30 anys damunt dels escenaris; i els suecs The Baboon Show -que substituiran La Phaze, per problemes de salut del seu cantant-, són altres dels caps de cartell d’aquest any, que guanya un dia de programació respecte a l’any passat, i que alguns dies tindrà tres grups en lloc dels dos habituals.

En l’escenari de Sant Feliu cal destacar les actuacions de Nyandú i Joan Colomo, que presentaran els seus nous treballs, i la Black Music Big Band, que oferirà un repertori especial revisitant els temes clàssics de la Motown. A més, també s’estrenarà en exclusiva el nou espectacle de Los Mambo Jambo, Los Mambo Jambo Arkestra, una proposta que portarà dotze músics a l’escenari de Sant Feliu. L’envelat de la plaça de Miquel Santaló serà, un any més, el punt de trobada dels amants de les orquestres i la música de ball i hi passaran l’Orquestra Maravella, l’Orquestra Selvatana i La Principal de la Bisbal. El públic familiar podrà gaudir amb les actuacions de migdia a la Copa de Xiula, Orelles de Xocolata i FunKids, un projecte de la Black Music Band i l’Auditori de Girona que barreja la música negra amb les danses urbanes dels Brodas Bros.

PUNT LILA A LA COPA

Hi serà per primer any, per denunciar les agressions sexistes

Per primer any l’Ajuntament de Girona instal·larà un punt lila a l’esplanada de la Copa, durant les nits de barraques. L’espai d’informació, atenció i denúncia davant d’agressions sexistes s’ubicarà al costat del punt de Salutacció. Estarà obert els dies 26, 27, 28 i 31 d’octubre i 1, 2 i 3 de novembre, de les 23 h a les 5 h. També obrirà el dia 29 d’octubre, diada de Sant Narcís, de les 23 h a les 24 h. La iniciativa forma part de la campanya Només sí és sí, que enguany s’impulsa sota el lema Petons? Només si jo ho vull i una imatge del Cul de la Lleona. Un equip de dinamitzadores expertes en sensibilització contra les conductes sexistes, juntament amb entitats i col·lectius de la ciutat, atendrà les consultes de les persones que s’adrecin a aquest punt. Des d’allà també se centralitzaran les denúncies davant d’agressions sexistes a l’esplanada de barraques i es derivaran a la Policia Municipal o als Mossos d’Esquadra.

PARTICIPACIÓ DELS BARRIS

Per consolidar el projecte de la Festa Major dels Quatre Rius

Girona aposta novament per fomentar la participació dels diferents barris de la ciutat en les Fires de Sant Narcís. Entre les més de 250 activitats que formen part de la programació, destaquen noves propostes que consoliden la Festa Major dels Quatre Rius en la segona edició de la iniciativa. Una tronada en homenatge als Quatre Rius, que es farà just abans de la gimcana del dia 27 d’octubre; i el primer Campionat de Bitlles Catalanes, que es farà el dia de Sant Narcís, seran algunes de les activitats que s’estrenaran aquest any. Enguany, a més, la Cursa de Rutlles formarà part també de la competició dels Quatre Rius. Els barris seran també els protagonistes de les atraccions sostenibles, tal com havia passat en les últimes edicions de les Fires

GOTS AMB PARAULES GIRONINES

Seran els de les barraques i totes les festes dels barris durant el 2018-2019

Aviam, brunyol, enradera o fressa són algunes de les més de cent paraules de Girona que Esperança Boada ha recollit per confeccionar el disseny guanyador del Concurs del Disseny de Gots de Girona d’aquest any. El segon premi ha sigut per a Martí Raset, amb una il·lustració de dos amics que es troben en un carrer de Girona, i el tercer premi per a Mireia Reixach, que ha dibuixat les sis lletres que formen part de la paraula Girona, amb elements icònics de la ciutat, com el pont de les Peixateries Velles, les cases de l’Onyar o el campanar de Sant Feliu. A més de ser presents a l’espai de barraques de la Copa durant aquestes fires, els gots també s’utilitzaran en les festes majors de barri de Girona per al període 2018-2019.