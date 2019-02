Girona exposa el món dels faraons del Museu Britànic

El CaixaForum Girona va obrir dimecres l’exposició Faraó, rei d’Egipte per mostrar com vivien els faraons a l’antic Egipte. La mostra compta amb 140 peces entre escultures, pergamins, joies i altres objectes que provenen del Museu Britànic de Londres. Una de les comissàries de l’exposició, Marie Vandenbeusch, destaca que l’exposició vol fer “entendre què era un faraó”. Per exemple, Vandenbeusch explica que els reis egipcis “intentaven crear enllaços amb els diferents déus” per justificar la seva descendència divina, i aquest serà un dels punts que es podran veure a l’exposició. Es tracta de la primera col·laboració que fa el CaixaForum Girona amb el Museu Britànic.

La responsable del centre cultural gironí, Anna Colomer, ressalta que moltes exposicions se centren en “les piràmides i les mòmies”, però remarca que la mostra que aterra a Girona se centra en “la figura dels faraons en vida” i el seu paper com a sacerdots o militars. Es mostra com representaven el seu poder a partir d’escultures amb corones, cada una amb significats diferents. Per exemple, hi havia una doble corona que unia la vermella del Baix Egipte i la blanca de l’Alt Egipte i que representava el control de tot el país sota un sol faraó. Una altra de les temàtiques clau és la vinculació dels faraons amb la religió. Per tal de demostrar-los lleialtat, els reis egipcis ordenaven construir “temples gegants”. A l’interior d’aquests temples tan sols hi podien entrar un nombre molt petit de persones, entre elles el faraó. El faraó havia de fer totes les ofrenes, però segons s’ha pogut demostrar “no era factible” i per això les feien altres sacerdots.

Una altra de les potes de l’exposició és explicar la importància que tenien els palaus reials. La mostra Faraó, rei d’Egipte es podrà visitar fins al 25 d’agost.