Girona ret homenatge al creador Damià Escuder amb una mostra

Amb el títol Damià Escuder. Totes les vides, el Museu d’Història de Girona dedicarà una mostra a aquest creador gironí que va morir el 2011 i a qui la comissària de l’exposició, Lluïsa Faixedas, descriu com “un home inquiet, creatiu i polifacètic que, lluny de resignar-se a viure només una vida, va decidir fer realitat la utopia de viure moltes vides alhora i es va implicar intensament en la política, l’art, la cultura, el pensament o l’espiritualitat, sempre des del compromís amb el seu país, Catalunya, i el seu temps”.

L’exposició, que s’inaugurarà el 27 d’octubre, coincidint amb les Fires de Sant Narcís, revisarà per primera vegada la trajectòria vital d’aquest creador polifacètic. S’hi aplegaran uns 200 objectes entre pintures i dibuixos, fotografies, textos i poemes, pel·lícules, cartes, articles de premsa i documentació diversa, procedents dels fons familiars i de diverses col·leccions i arxius públics i privats.

Aquest material s’organitzarà en 10 àmbits que revisaran la trajectòria d’Escuder des del seu naixement a Girona fins a la seva estada a la universitat per estudiar química i la seva participació en les primeres accions polítiques, com l’Assemblea del Paranimf o els Fets del Palau, pels quals va ser detingut per primer cop.

Escuder és considerat un dels primers hippies catalans, difusor de la cultura underground, promotor de l’LSD, poeta i artista visual i autor de diverses pel·lícules. El seu compromís sociopolític el va portar a formar part de l’ADAG i de l’Assemblea de Catalunya.