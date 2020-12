En les gèlides nits de gener i febrer, quan hi ha lluna plena, llueix sobre la ciutat com una llàntia d’argent. La contemplo al damunt de les siluetes de la Catedral i Sant Feliu de Girona, sentinelles de la ciutat, i em venen a la memòria llegendes com la de la majordona de Sant Narcís, la de la bruixa de la Catedral o la de l’espasa de Carlemany.

Dibuix i text: Pere Carmaniu (UrbanSketchers Girona)