Girona acull la mostra VOC d’audiovisual en català

La mostra VOC (versió original en català), impulsada per Òmnium Cultural, es podrà veure dissabte al Cinema Truffaut de Girona. Nou curtmetratges i tres websèries, videoblogs i nous formats han sigut triats finalistes del total de 342 obres -331 curtmetratges i 11 nous formats- que es van presentar a aquests premis i mostra d’audiovisuals, que tenen com a objectiu potenciar la producció en llengua catalana, així com la creació de nous públics per a l’audiovisual i el cinema català, fomentant el coneixement de l’oferta en aquest idioma, ja sigui en versió original, subtitulada o doblada.

La mostra, que arrenca avui als Cinemes Texas de Barcelona, tindrà lloc en 31 espais -cinemes, teatres, ateneus, etc.- de 27 poblacions catalanes. A més de Girona, també es podrà veure en altres poblacions gironines com Figueres, Roses, Ribes de Freser, Olot i Palafrugell. Les projeccions es fan en dues sessions -d’una hora i mitja i una hora- i cada sessió, de dues parts, té un cost de 2 euros per entrada.

El resultat final dels premis es donarà a conèixer el dijous 1 de desembre en una festa que se celebrarà a la sala Luz de Gas de Barcelona, i inclouen diverses dotacions econòmiques de fins a 4.000 euros. El jurat atorgarà un premi al millor curtmetratge, de ficció i documental. Per a cada categoria també hi haurà el premi del públic, a través de votacions populars recollides al llarg de la mostra. Les websèries, videoblogs i altres produccions audiovisuals es podran votar a través del web www.voc.cat.