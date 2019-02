Girona, oberta al circ

Les carpes del circ fa pocs dies que s’han tornat a aixecar al Camp de Mart del parc urbà de la Devesa de Girona, i sota les lones aviat començarà el Festival del Circ. Des que la fundació Circus Art va marxar de Figueres a causa de la falta d’entesa amb el consistori, ha trobat a Girona terra adobada per a les seves propostes. A més de repetir el Festival del Circ, el Palau de Fires acollirà aquest any la primera edició del Circus World Market, un mercat dedicat al món del circ. Els mateixos promotors impulsen també a la ciutat el Circ Rivel, el Festival Úniques, el Girona Comedy Festival, la Cúpula de les Arts i el Gran Circ de Nadal. De moment, el públic ha respost a les iniciatives. Alguns es pregunten si hi ha el perill d’una saturació de circ o si, per contra, s’està educant un públic que serà cada cop més receptiu i exigent.