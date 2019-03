Girona, paradís ciclista

La ciutat dels quatre rius està vivint un espectacular creixement de l’activitat ciclista. No és només que la Girocleta, el servei públic de bicicletes, hagi superat els 488.000 viatges el 2018, un 27% més de trajectes que l’any passat, sinó que les colles ciclistes i les botigues de serveis als ciclistes i d’organització de rutes estan apareixent com bolets al centre de la ciutat. Més d’un es pregunta si hi haurà mercat per a tanta empresa ciclista. Una part molt important d’aquests ciclistes, tant professionals com amateurs, són de fora de les nostres contrades i han començat a formar la seva pròpia comunitat. A banda de tenir els seus tallers i botigues, fins i tot tenen els seus bars, on acostumen a trobar-se per iniciar les rutes i esmorzar de tornada a la ciutat. La llengua comuna, i gairebé indispensable, d’aquests locals és l’anglès.