Girona tanca una passera sobre l’Onyar per motius de seguretat

L’Ajuntament de Girona ha tancat l’accés a la passarel·la de la Font del Rei, que travessa el riu Onyar al barri del Carme-Vista Alegre. La decisió s’ha pres per motius de seguretat, un cop finalitzada la redacció d’un informe tècnic sobre l’estat general de la passera que es va encarregar arran de detectar-hi una sèrie de parts malmeses.

Segons aquest informe, s’han identificat patologies estructurals a la passera que fan referència sobretot al deteriorament de la part inferior de la passarel·la, bigues oxidades i lloses de formigó malmeses. Aquests problemes observats generen una pèrdua de la capacitat estructural.

Una decisió sensata

Mentre s’elaborava el document tècnic, es va anar realitzant un control i manteniment constant del pas per garantir-ne la seguretat en tot moment. Ara es procedirà a analitzar amb més detall aquests problemes per decidir de quina manera s’hi actua, i iniciar els tràmits administratius per fer els treballs de reparació, que hauran d’incloure la substitució del tauler de la passarel·la i la millora de la subestructura. El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí, ha explicat: “Davant la possibilitat que aquestes patologies poguessin anar a més, hem cregut que el més sensat és tallar-hi el pas per evitar qualsevol risc per a les persones que l’utilitzen”. “Encara és aviat per saber quan el podrem reobrir, intentarem que sigui com més ràpid millor, però la prioritat serà sempre que quan ho fem sigui amb les millors condicions de seguretat”, ha afegit. Des d’ahir l’accés està tancat amb unes tanques i s’ha informat els veïns i veïnes sobre l’estat de la passarel·la. Mentrestant, la ciutadania pot utilitzar el pont de la Font del Rei.