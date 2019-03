Girona, amb la poesia

AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL de la Poesia, aprenents i voluntaris del Voluntariat per la Llengua i persones convidades llegiran avui el poema Poesia. Música de l’ànima, teixida amb paraules, escrit expressament per a aquesta diada per Rosa Fabregat. La lectura es farà en diferents llengües. L’acte tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a l’auditori del Centre Cultural La Mercè. La lectura, que anirà acompanyada de la música de Glòria Vila, l’organitzen Amics de la Unesco de Girona, els Serveis Territorials del departament de Cultura i el programa Voluntariat per la Llengua, amb la col·laboració de la Fundació Astrid 21, l’Associació Gironina de Sords, que inclourà la llengua de signes catalana a l’acte, i l’Aula d’Escriptura, amb alumnes que llegiran textos propis.